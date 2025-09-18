Así puedes solucionar el error «Esperando mensaje. Esto puede tomar tiempo» en WhatsApp

Te explicamos qué significa el error “Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo” y cómo solucionarlo en pasos muy sencillos

CIUDAD DE MÉXICO.-En ocasiones, cuando platicamos con alguien en WhatsApp suele aparecer una leyenda que dice “Esperando mensaje. Esto puede tomar tiempo”, lo cual puede resultar molesto o inquietante si se trata de una conversación muy importante.

Cuando nos sale este mensaje en el chat no quiere decir que nos mandaron algo en un formato extraño, sino más bien que la información aún no está disponible para poder leerla o visualizarla correctamente.

Tampoco se trata de una intervención o hackeo de tu cuenta, así que despreocúpate, pues recuerda que WhatsApp tiene cifrado de extremo a extremo para que la información solo se pueda ver, escuchar o compartir entre las personas que están en el chat.

Entonces, ¿por qué aparece ese mensaje en el chat?

A continuación te explicamos por qué aparece la leyenda “Esperando mensaje. Esto puede tomar tiempo”, de acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp:

•El mensaje no se entregó correctamente: Es posible que el mensaje enviado aún no haya llegado por problemas de conexión

•Alguien (tú o quien envía) reinstaló WhatsApp recientemente: Al reinstalar la aplicación, algunas claves de cifrado pueden cambiar, lo que exige revalidar mensajes cifrados

•No están usando la versión más reciente de WhatsApp: Las versiones antiguas de la aplicación pueden tener incompatibilidades con el sistema de cifrado o con cómo se gestionan los mensajes pendientes

•Cambiaron de dispositivo principal (usando el mismo número) o estás usando un dispositivo vinculado (linked device): En estos casos, el mensaje cifrado podría estar llegando, pero le falta alguna de las claves necesarias para decodificarlo correctamente

Así solucionas el error “Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo”

El Centro de Ayuda de WhatsApp ofrece varias alternativas en caso de que te aparezca la leyenda:

•Conéctate a internet: Asegúrate de que tú y la persona que envió el mensaje estén conectados a Internet al mismo tiempo; si el remitente tiene la aplicación cerrada o está sin conexión, el mensaje cifrado no podrá completarse

•Verifica tu conexión: Comprueba que tu conexión sea estable. Puedes probar cambiando entre Wi-Fi y datos móviles. Si estás en una zona con señal pobre, muévete a otro lugar para mejorar la conexión

•Actualiza WhatsApp: Tanto tú como quien te envía mensajes deben tener instalada la última versión de la aplicación. Las actualizaciones corrigen errores de cifrado y compatibilidad que podrían estar causando este problema

•Reenvíen el mensaje: Si el mensaje originalmente no se entregó, pídele a la otra persona que lo reenvíe. A veces ese simple paso soluciona la falta del contenido

•Usa el dispositivo principal: Si estás usando un dispositivo vinculado, asegúrate de que el principal (el que registraste con tu número) esté activo en especial, si lo cambiaste recientemente, debes iniciar sesión en él dentro de los últimos 14 días para que los dispositivos vinculados sigan pudiendo recibir los mensajes

•Desvincula y vuelve a vincular dispositivos: Si el mensaje aparece en un dispositivo vinculado, puedes desvincular y volver a conectarlo. Esto ayuda a restaurar la sincronización del cifrado y permite que el mensaje se muestre correctamente

Con estos pasos es probable que se pueda resolver el error “Esperando mensaje. Esto puede tomar tiempo” y recuperar el contenido pendiente. Si tras intentarlo aún no aparece, podría ser un problema técnico mayor y lo mejor es comunicarse con soporte de WhatsApp.

Con información de EXCÉLSIOR