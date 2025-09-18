Bajo investigación jueza por presuntos actos de corrupción.

El Consejo de la Judicatura del Estado se encuentra investigando a la jueza de lo familiar señaló la Diputada local , Lucero Martínez López .

Roxana Ibarra, quien se encuentra ubicada en la zona sur de Tamaulipas.

Esto después de que la funcionaria concediera la custodia provisional de una menor a su padre de nombre Alejandro “N”, lo que detonó un violento despojo el pasado 29 de agosto en Ciudad Madero, donde la madre de nombre Gabriela Salazar , denunció presuntas irregularidades que dieron pie a estas indagatorias.

“Se han recibido quejas , donde presuntamente implica el actuar de la jueza, por lo tanto ya son varias quejas contra ella” expuso.

Desde ese despojo ha sido cuestionado por la opinión pública el trabajo de Roxana Ibarra, al otorgar en condiciones no muy claras la custodia de la niña al papá.

Este caso ha derivado el bloqueo de la avenida Hidalgo y de la avenida Obregón en Madero, donde Gabriela Salazar pidió que se investigara a la juez por presuntos actos de corrupción .

“Ya se está se está investigando sobre esto para poder resolver sobre estos presuntos hechos que podrían implicar un mal actuar de la jueza” comentó.

Roxana Ibarra Canul es juez tercero de lo familiar en la zona sur de Tamaulipas, es quien enfrenta estos señalamientos al referirse que hay varios casos en su contra .