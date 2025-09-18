CANACO Tampico pide investigación a fondo y aplicación de sanciones ejemplares a estudiantes que incurrieron en violencia extrema en el Cetis 78

La investigación a fondo del presunto acoso sexual por parte del director del Cetis 78 y la aplicación de sanciones ejemplares contra los estudiantes que incurrieron en violencia extrema, aunque se trate de menores de edad, son medidas necesarias para frenar hechos como los ocurridos recientemente en este plantel educativo; así lo señaló Eduardo Manzur Manzur, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tampico.

El líder empresarial consideró muy grave la falta de control dentro de la institución por parte de las autoridades escolares, así como los señalamientos en contra del directivo. “Lo máximo a lo que aspiramos es a una buena educación, con maestros y directores comprometidos y honorables”

Manzur Manzur calificó como “deplorable” la reacción de los alumnos que participaron en actos de violencia extrema, lo que incluso no descartó derive en denuncias penales.

Recordó que la ley contempla sanciones también para los menores de edad, siempre en proporción a su responsabilidad. “Son medidas que se tienen que tomar de manera muy contundente”

En ese sentido, insistió en que debe revisarse si las denuncias de presunto acoso fueron presentadas ante la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y, en caso de que no se hubieran atendido, deslindar responsabilidades, porque la omisión podría ser la causa de la escalada del conflicto.

“¿Cuál fue el fondo del tema?, ¿se denunció a tiempo?, ¿quién tenía que haber tomado medidas y por qué no se tomaron?”, cuestionó el presidente de la Canaco, al señalar que las instituciones educativas deben ser espacios de formación y no de violencia.

Finalmente, Manzur Manzur expresó que las escuelas son pilares para formar ciudadanía de bien y reprobó lo ocurrido en el Cetis 78, a la vez que llamó a no dejar impunes los hechos y a garantizar que prevalezcan la disciplina y el respeto en todos los planteles educativos.

Cynthia Gallardo

La Razón