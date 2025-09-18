Caso CETis 78: agresión a director desata debate sobre seguridad escolar y atención a denuncias de acoso

Videos difundidos en redes mostraron a los jóvenes sacando a empujones al directivo, derribándolo al piso y golpeándolo

Altamira, TAM.- La golpiza que estudiantes propinaron al director del CETis 78 en Altamira, Tamaulipas, trascendió las fronteras locales y se convirtió en noticia nacional e internacional. Videos difundidos en redes mostraron a los jóvenes sacando a empujones al directivo, derribándolo al piso y golpeándolo, tras acusaciones de acoso sexual contra alumnas.

El hecho generó fuerte eco en medios globales como Infobae y Dallas Morning News, así como en periódicos de alcance nacional como Milenio, El Universal y Reforma, que coincidieron en subrayar la crudeza de las imágenes y la dimensión del conflicto.

La Secretaría de Educación Pública activó protocolos de seguridad, suspendió clases presenciales y anunció investigaciones internas, mientras que la Fiscalía de Tamaulipas abrió una carpeta para deslindar responsabilidades tanto por las denuncias de acoso como por la violencia estudiantil.

Más allá de las sanciones inmediatas, el caso colocó al CETis 78 en el centro del debate público: ¿qué tan seguras son las escuelas para estudiantes y docentes, y cómo responden las instituciones ante denuncias de acoso? La discusión ya no se limita a Altamira, pues medios nacionales e internacionales lo han convertido en un ejemplo de la urgencia de atender, con mayor rigor, la violencia y el acoso en los planteles educativos.

por STAFF