COMAPA Sur realiza trabajos eléctricos estratégicos de modernización en planta Altavista

El departamento de Plantas y Cárcamos de COMAPA Sur llevó a cabo labores de mantenimiento y modernización en la planta Altavista, con el propósito de fortalecer la eficiencia operativa y mejorar la calidad del servicio a la población.

Entre los trabajos realizados destaca la instalación de bancos capacitores en media tensión en la subestación principal, lo que permitirá optimizar la eficiencia energética, reducir caídas de voltaje y brindar mayor estabilidad en la operación de los equipos de bombeo.

Asimismo, se efectuó la sustitución de corta circuitos de 200 amperes en captación Altavista, medida indispensable para reforzar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico que alimenta la infraestructura hidráulica.

Estas acciones se ejecutaron de manera oportuna durante la interrupción del suministro de energía eléctrica derivada de trabajos programados por la Comisión Federal de Electricidad, lo que permitió avanzar en la modernización, evitando al máximo las afectaciones a la ciudadanía.

Con estas labores, COMAPA Sur reafirma su compromiso con el programa permanente de modernización y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y eléctrica, garantizando así un servicio más eficiente, confiable y seguro para todos los usuarios.