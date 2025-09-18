Convocan a las estudiantes de bachillerato a superar los retos que se les presenten

Mujeres líderes en medios de comunicación asistieron al conversatorio dirigido a estudiantes del Cetis 109

CIUDAD MADERO, TAM.- Integrantes de la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas asistieron al conversatorio «Importancia de la mujer en los medios de comunicación» organizado por la dirección de la mujer de Ciudad Madero, dirigido a estudiantes del Cetis 109.

Lilia Álvarez Aldape, titular de la dirección de la mujer del gobierno de Madero expresó su agradecimiento al director del Cetis 109 así como a las ponentes: Dulce Carolina Vázquez Martínez, locutora; Alma Delia González Robledo, docente y representante del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones (STIRT);Laura Verónica Ahumada Velázquez, locutora y docente; Beatriz Ramírez Méndez, locutora y conductora y la diputada local, Cynthia Lizbeth Jaime Castillo.

«Con el objetivo de reflexionar y promover la participación equitativa y digna de la mujer en el ámbito mediático. Con este reconocimiento expresamos nuestro más sincero agradecimiento y apoyo valorando su contribución»

Alma Delia González, representante del STIRTT recordó que en sus inicios el número de locutoras era mínimo a diferencia de los varones y consideró que para una mujer el sindicalismo, ocupado en su mayoría por el género masculino representa un reto.

«No es fácil en el medio en el que yo me desenvuelvo que es el sindicalismo, la representación sindical la defensa de los derechos, no es fácil y no es fácil porque nada en la vida que vale la pena es fácil así de sencillo pero para nosotras las mujeres en un ambiente sindicalista de varones, siempre es un reto»

En tanto, la diputada Cynthia Lizbeth Jaime Castillo recordó su experiencia en los medios de comunicación, siendo locutora, posteriormente servidora pública en comunicación social del ayuntamiento de Altamira en dónde recordó haber sorteado adversidades, para posteriormente convertirse en legisladora local, trinchera desde la que dijo busca hacer el bien a la sociedad e informó que presentó una iniciativa para que en Tamaulipas se sancione hasta con seis años de prisión el ciberacoso que señaló acaba con vidas desde la niñez.

¿Cuántos niños, 12 años han optado por el suicidio?.. Si tuviéramos conciencia de lo que nosotros escribimos y lo que le decimos al otro no pasaría lo que está pasando, porque nos duele cuando nos damos cuenta que un niño se mata por bullying»

Jorge Vladimir López Beltrán, director del Cetis 109 plantel en el que se realizó el conversatorio agradeció a la representación del gobierno municipal de Madero, a las panelistas y asistentes y dio a conocer que la línea a seguir de «La Nueva Escuela Mexicana» las y los estudiantes son prioridad.

Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón