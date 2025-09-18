Crecen pugnas en el PAN

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

La unidad que requiere el PAN para tratar de recuperar la plaza política de Tampico en los comicios de 2027 se encuentra amenazada, esto debido a que tras la renovación del comité directivo municipal las pugnas internas se ahondaron.

Los inconformes con el resultado de la elección del 14 de septiembre se quejaron de irregularidades.

Simpatizantes de Lizbeth García Aldape, que perdió la competencia por 24 votos de diferencia, denunciaron que la candidata triunfadora, Beatriz Rodríguez, no había cumplido con algunos requisitos de la convocatoria, entre ellos, afirman, que no estaba al corriente al pago de las cuotas partidistas.

Y que, además, al contabilizarse la totalidad de los votos emitidos se detectó que la suma de los sufragios era superior al de los militantes registrados al inicio del proceso selectivo que acudieron a votar.

Se asegura que, con base en esas inconsistencias, los abogados de Lizbeth impugnaron o impugnarán la contienda, decisión que, de concretarse, agravaría las diferencias y expondría a la organización albiazul a riesgos electorales.

Para evitar que el problema llegue a esos extremos, algunos panistas han propuesto que se otorguen mayores posiciones del nuevo comité a la planilla perdedora, entre otras medidas para zanjar los desacuerdos, ya que temen que si el conflicto se agrava podría orillar al CEN a convertir al comité local en una delegación, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Ayer, a propósito, platicamos con el regidor Edmundo Marón Manzur sobre el tema y nos confió que, al igual que el diputado Chucho Nader, él se había mantenido al margen de la competencia.

Incluso dijo que, en virtud de que las dos candidatas le parecían excelentes para guiar al partido, les aconsejó que, en vez de competir por el cargo por separado, crearan una sola planilla para fortalecer la unidad del, desafortunadamente las contendientes desoyeron la propuesta y ahí están las consecuencias.

¿Será cierto que la situación económica de Acción Nacional de Tampico es tan critica que no había dinero ni para festejar el 87 aniversario de la fundación del partido?

RESBALONES DEL GRITO

Hablando de otras cosas, como es habitual en las ceremonias del grito de independencia y de cualquier evento que se realiza en vivo, en el de la conmemoración del 215 aniversario del inicio de la gesta libertaria, varios gobernantes incurrieron en errores al vitorear a los héroes de la lucha de 1810.

Algunos estaban tan distraídos que, en vez de exaltar a Hidalgo, atribuyeron el grito de dolores a Morelos, otros, como el alcalde de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández, le cambió el nombre a doña Josefa Ortiz de Domínguez por el de Josefa Ortiz de Pinedo y ocurrió igual al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, que cuando vitoreó a Leona Vicario lanzó el viva la llamó Leonario Vicario.

El alcalde ciudad Madero, Erasmo González Robledo, adquirió relevancia nacional por el mismo motivo.

Tan emocionado parece que estaba el edil con la celebración que mezcló parte de los nombres de dos héroes, “Viva, dijo, Doña Josefa María Morelos y Pavón”, gazapo que causó risas entre los asistentes a la conmemoración, especialmente de los miembros del PRI y el PAN que festejaron ruidosamente la equivocación. jlhbip23345@gmail.com

