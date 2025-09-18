Este es el tiempo que tardan en eliminarse las deudas del Buró de Crédito

Si tienes algunas deudas que no te dejan dormir, te compartimos esta información que puede hacer que vuelvas a conciliar el sueño

CIUDAD DE MÉXICO.- No puedes dormir. Despiertas a mitad de la noche sobresaltado, con dolor de cabeza, con ansiedad. Cuando comienza el día, no dejas de pensar en cómo le vas a hacer para solventar las deudas que tienes y que ya te hicieron entrar en el temible Buró de Crédito.

Sin embargo, no todo es malo y las noticias buenas también pueden llegar desde esta sociedad de información crediticia, en torno a esas deudas que tienes por los créditos que alguna vez haz solicitado a los bancos en México o a alguna tienda departamental cuya tarjeta la tengas sobrepasada y no hayas cubierto ni el mínimo para no causar intereses.

A continuación te compartiremos en cuánto tiempo se eliminan las deudas en Buró de Crédito, así como si esta sociedad te da la oportunidad de darte un crédito o es la encargada de negártelo cuando vas a solicitarlo a algún banco o a una tienda departamental u otra institución que te otorgue un crédito a través de una tarjeta.

Las deudas que nos hacen entrar en el Buró de Crédito no nos dejan dormir

¿En cuánto tiempo se eliminan las deudas en Buró de Crédito?

De acuerdo al propio Buró de Crédito, la información de los créditos registrados se elimina de la base de datos del Buró de Crédito en diferentes periodos de acuerdo al monto del adeudo que mantengan. Por ejemplo, los créditos con adeudos menores a:

•25 UDIS o menos, pero más de 206 pesos, se eliminan después de un año

•500 UDIS, más o menos 4,121 pesos, se eliminan después de dos años

•1000 UDIS, más o menos 8,241 pesos, se eliminan después de 4 años

Según el propio Buró de Crédito, estos plazos comienzan a correr a partir de la primera vez que el otorgante (en este caso los bancos o las tiendas departamentales o los lugares en donde pediste el crédito) reportó los créditos con un atraso o desde la última vez que actualizó a Buró de Crédito información sobre ellos.

En el caso de tus créditos con adeudos mayores a 1000 UDIS, se eliminan al cumplir los 6 años en la base de datos de Buró de Crédito siempre y cuando cumplan con estos criterios:

•Sean menores a 400 mil UDIS, más o menos, 1.7 millones de pesos

•El crédito no se encuentre en proceso judicial

•No hayas cometido algún fraude en tus créditos

Recuerda que estos plazos para borrar la información han sido establecidos por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y por las Reglas Generales emitidas por el Banco de México. En caso de que hayas tenido retrasos o incumplimientos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial crediticio.

No te frustres, después de determinado tiempo, hay buenas noticias en el Buró de Crédito

¿El Buró de Crédito autoriza o niega créditos?

Buró de Crédito no decide si una solicitud debe ser aprobada o no. Su labor es solamente entregar tu reporte de crédito a los otorgantes que tú mismo autorices.

Los otorgantes, además de revisar tu historial en Buró de Crédito, toman en cuenta factores como tu ingreso actual, tu edad, compromisos de pago recurrentes (como pago de colegiaturas, número de dependientes económicos, etc.) y algunos otros para calcular si pagarás bien en caso de que aprueben tu solicitud. Los otorgantes, en sí, toman su decisión de acuerdo a sus criterios y políticas internas.

Con información de HERALDO DE MÉXICO