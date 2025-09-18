Filtraciones en tienda de telas del centro de Tampico ponen en riesgo a clientes

El hallazgo fue hecho por Yahaira Cruz Aguilar, directora de Ecología municipal, cuando caminaba por la calle Francisco I. Madero entre Cristóbal Colón y Fray Andrés de Olmos, cerca de la rampa de los carros de la ruta Águila Echeverría.

La filtración de agua en el interior y estacionamiento de una tienda de telas ubicada en pleno centro de Tampico puso en evidencia un riesgo para clientes y trabajadores, debido a que los escurrimientos caen muy cerca de instalaciones eléctricas y brotan en chorros hacia la vía pública.

El hallazgo fue hecho por Yahaira Cruz Aguilar, directora de Ecología municipal, cuando caminaba por la calle Francisco I. Madero entre Cristóbal Colón y Fray Andrés de Olmos, cerca de la rampa de los carros de la ruta Águila Echeverría.

La funcionaria documentó los hechos y advirtió que el inmueble, por su antigüedad, podría presentar reblandecimiento estructural.

Cruz Aguilar adelantó que el caso será canalizado a la Dirección de Protección Civil de Tampico, al considerar que la situación podría derivar en un accidente.

“Vamos a mandar un inspector y turnar a Protección Civil, porque no vaya a ser que ocurra un percance”

Cabe recordar que recientemente la administración municipal emprendió la revisión de edificios antiguos en la ciudad, con el apoyo de especialistas técnicos, para descartar riesgos de colapso.

En este contexto, la situación de la tienda de telas refuerza la urgencia de mantener una supervisión constante en inmuebles del primer cuadro de la ciudad.

Cynthia Gallardo

La Razón