Harán jornada de la paz en CETis 78 tras agresión a director

La SEP informó que establecerá una ruta de atención para garantizar la continuidad de la educación y promover ambientes escolares seguros

ALTAMIRA, TAM.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se llevará a cabo una Jornada de la Paz en el CETis 78 de Altamira.

La decisión se tomó después de que el director del plantel, Julio César Barrón Morales, fuera agredido por estudiantes durante una protesta por presuntos actos de acoso.

En un comunicado, la SEP informó que establecerá una ruta de atención para garantizar la continuidad de la educación y promover ambientes escolares seguros.

La dependencia dijo que mantendrá una coordinación con autoridades educativas y de justicia, estatales y federales, para dar seguimiento a las denuncias.

La SEP indicó que, conforme a los protocolos, se realizará una investigación para determinar si el director actuó de forma correcta.

Además, se dará acompañamiento a las denuncias de la comunidad escolar, en especial, las que se relacionan con violencia contra los estudiantes.

Debido al incidente, las clases se realizaron a distancia este jueves y las clases presenciales se reanudan este viernes con actividades de reflexión y una jornada para fomentar la convivencia.

El 24 de septiembre se realizará una Jornada Nacional para erradicar la violencia contra los adolescentes en todos los bachilleratos del país.

Por Óscar Figueroa

La Razón