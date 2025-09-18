¡Hasta donde tope!

EL RESBALÓN/MARIO ALBERTO PRIETO

La Senadora de Morena, Olga Sosa Ruíz, ha sido muy clara y directa en sus declaraciones con las investigaciones que rodean al tema del Huachicol : “Hasta donde tope”.

La integrante de la cámara alta ha sido muy clara y frontal en sus decisiones, mostrando que no le teme a ninguna indagatoria que se genere en el país.

Cuando un político tiene “cola que le pisen”, se esconde, se vuelve bajo perfil para tratar de desaparecer del mapa, y la Senadora no para de sostener encuentros con la ciudadanía, de escuchar y apoyar a los empresarios, la vemos que sigue recorriendo el estado de norte a sur, en ningún momento le ha bajado al acelerador.

Olga es una mujer que trabaja con la gente, pero también al interior del partido, sin olvidarse de ninguno de los 43 municipios que conforman todo el estado de Tamaulipas.

La ex Diputada Federal ha demostrado estar de tiempo completo dedicada a la Senaduría, por eso se le ve imparable, seguramente eso ha generado uno, que otro celo político, por eso se genera el radio pasillo, para tratar de ver si la pueden frenar, pero está cañón que la detengan.

Mientras otros Senadores que hemos tenido, Olga, es de las pocas que ha regresado a territorio, mientras otros se quedan sentaditos en el escritorio, ella anda ensuciándose los zapatos y sudando la camiseta.

Creo que entre más le tiran, más se fortalece, los grillazos, no la han ni despeinado y se nota, que tampoco le quitan el sueño.

Hay que reconocerle la madurez política que tiene para estar dando respuesta a cada uno de los cuestionamientos que le han hecho algunos periodistas sobre el tema del huachicol.

Y que ni los ataques ni la grilla ha logrado mitigar sus ganas de trabajar por Tamaulipas y por México, y así continuará…

Olga tiene muchas ganas de dar resultados a los Tamaulipecos y hemos visto, que esas ganas no se las va a quitar nada ni nadie.

REPROBADA LA VIOLENCIA DEL CETIS 78

La violencia que estalló en el Cetis 78 contra el director del mismo, de nombre Julio Barrón, debe ser investigada a fondo.

Las imágenes de los videos que circularon en redes sociales, no parecían de una escuela, sino como de un amontonamiento en un penal o una riña callejera.

A una escuela se va a estudiar y a aprender, pero aprender cosas buenas, no malas, por eso es reprobable esto, ojo no estoy defendiendo a nadie, pero no son las maneras ni las formas .

Lo que debe realizarse es una investigación a fondo para que se determine si el maestro cometió alguna falta o no, y de esta manera determinar si tiene la razón el director o los alumnos.

Y de verdad, las autoridades educativas tienen que dejar muy en claro que fue lo que sucedió, por qué los chamacos andaban muy bravos, pues causaron destrozos, lo cual, también es grave, porque una escuela siempre tiene mil necesidades como para este tipo de espectáculos.

La nota de “estalla la violencia” en el Cetis 78 de Altanira, fue nota nacional y se viraliza en las redes sociales, y nos hizo quedar muy pero muy mal.

El director fue pateado, le aventaron botellas, lo golpearon, por eso es importante saber que fue lo que pasó en esta escuela del nivel preparatoria.

¡Que vergüenza! : tuvo que llegar la policía y resguardar al director, pues si llegan unos minutos más tarde : ! Lo linchan!

ALCALDES ANALIZAN CAMBIOS

Tras pasar su primer informe de los alcaldes de la zona : Armando Martínez , Mónica Villarreal y Erasmo González, ha surgido la posibilidad de que realicen algunos cambios.

De que pongan “de patitas en la calle” a los funcionarios o funcionarias que simplemente no han dado el ancho, para darle oportunidad a otras personas que sí tengan ganas de trabajar .

Hagan sus apuestas de quien se queda y quien se va , en los tres municipios hay áreas de oportunidad, yo ya tengo mi lista negra de los funcionarios que no merecen estar ni un solo día más en la nómina de los municipios .

¡¡¡No se vale chillar!!!