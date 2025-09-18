Hernán Bermúdez llega a Toluca; se cumple la orden de aprehensión en su contra

Hernán Bermúdez Requena arribó esta tarde al aeropuerto de Toluca tras ser capturado en Paraguay.

MÉXICO.- Un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal emitió, este mismo día, una nueva orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena por delincuencia organizada, con indicios de acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos, entre otros.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Toluca, agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron la orden, leyendo sus derechos al detenido en el hangar donde aterrizó el jet que lo trasladó. El evento se realizó bajo un fuerte operativo.

Horas antes, el exfuncionario fue trasladado desde Paraguay a bordo de un jet privado, resguardado por un avión de la Guardia Nacional. Posteriormente, será conducido vía terrestre en un vehículo blindado conocido como “Rino” hasta el Cefereso Número 1.

La detención y traslado de Bermúdez Requena se logró gracias a una operación coordinada entre autoridades mexicanas y paraguayas. El Ministerio Público de Paraguay confirmó la expulsión y entrega directa a México, en cumplimiento de una decisión migratoria soberana, tras verificarse que Bermúdez Requena no contaba con estancia regular en ese país.

