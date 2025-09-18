KN te invita a una tarde de lotería mexicana llena de diversión

Será una oportunidad para convivir, reír y compartir, pues cada asistente tendrá derecho a dos tablas por solo $120 pesos, que podrán cambiar durante el evento para aumentar la emoción del juego.

La magia de la tradición mexicana se hará presente este sábado 20 de septiembre a las 6:00 de la tarde, cuando KN abra las puertas de la Casa de Cultura Bicentenario, en 10 Ceros Bravo esquina Colonia Tamaulipas, para disfrutar juntos de una gran tarde de Lotería Mexicana.

La velada promete mucho más que un pasatiempo: habrá snacks, regalitos, sorpresas y los ya tradicionales centros de mesa, que siempre se convierten en un detalle especial para quienes participan.

La invitación está abierta a todas las familias y amigos que quieran sumarse a un encuentro donde se mezcla lo mejor de la cultura popular con el calor humano que distingue a nuestra comunidad.

“¡Te esperamos con los brazos abiertos para jugar, disfrutar y vivir juntos la lotería más divertida con KN!”, es el mensaje que resuena entre los organizadores.

Por Raúl López García