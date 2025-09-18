Liga Estados Unidos a diputada con red delictiva de “La Mayiza”

Las autoridades estadounidenses describieron las operaciones como "un amplio imperio criminal", en referencia a la serie televisiva Boardwalk Empire, y anunciaron sanciones específicas contra siete individuos y 15 empresas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como organización terrorista a «La Mayiza», facción del Cártel de Sinaloa, y sancionó a una extensa red de individuos y empresas que operan en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Entre los sancionados se encuentra la exalcaldesa y actual diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo.

Las autoridades estadounidenses describieron las operaciones como «un amplio imperio criminal», en referencia a la serie televisiva Boardwalk Empire, y anunciaron sanciones específicas contra siete individuos y 15 empresas.

Según el comunicado del Tesoro estadounidense, Brown Figueredo mantuvo vínculos estrechos con Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, identificados como operadores de La Mayiza en la región.

«Arcega desarrolló una relación personal cercana con Brown que le permitió controlar sectores del gobierno municipal y colocar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro de la administración de Rosarito. Durante la gestión de Brown, González y Arcega fungieron como intermediarios entre la alcaldesa y los hermanos Arzate, aliados de Los Mayos», precisó la dependencia estadounidense.

El Tesoro identificó que la red, encabezada por René Arzate García junto con su hermano Alfonso Arzate García —previamente sancionados—, mantiene control sobre amplias zonas del norte de Baja California. Esta facción responde a Ismael «El Mayo» Zambada, actualmente en prisión.

Las investigaciones revelan que «González, Arcega y Brown coordinaron el cobro de pagos por extorsión para los Arzate, facilitaron la gestión de sus operaciones y garantizaron la protección de sus actividades ilícitas mediante el Departamento de Seguridad Pública de Rosarito».

González Lomelí, descrito como «magnate empresarial de Rosarito y operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa», habría controlado diversos establecimientos comerciales en la zona, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán. Estos negocios habrían sido utilizados para lavar dinero procedente del tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.

Las medidas implementadas congelan todos los activos que los individuos y empresas sancionados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción comercial con ellos.

Como antecedente, el 16 de septiembre pasado, el Departamento del Tesoro ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por la captura de Juan José Ponce Félix, conocido como «Jesús Alexandro Sánchez Félix» y «El Ruso», identificado como el principal coordinador de operaciones armadas de La Mayiza.

Agencias