Llaman a la población de Tampico a vacunarse contra influenza, Covid y más

La regidora dijo que diferentes instituciones médicas se han sumado a esta campaña preventiva, que busca reforzar la protección contra padecimientos como: influenza, neumonía, sarampión, tosferina y tétanos, además de la aplicación de dosis contra Covid, enfermedad que aún registra casos aislados en la zona

Un enérgico llamado a la población de todas las edades para que acuda a vacunarse y proteja su salud frente a los padecimientos de la temporada invernal, lanzó hoy Dorena Caballero Bonilla, presidenta de la comisión de salud en el cabildo de Tampico, al anunciar la instalación de módulos gratuitos en distintos puntos de la ciudad.

La regidora dijo que diferentes instituciones médicas se han sumado a esta campaña preventiva, que busca reforzar la protección contra padecimientos como: influenza, neumonía, sarampión, tosferina y tétanos, además de la aplicación de dosis contra Covid, enfermedad que aún registra casos aislados en la zona.

“Se exhorta a la ciudadanía a que acudan a estos módulos, sobre todo ahora que se aproxima la temporada invernal”, expresó, al pedir que madres y padres de familia lleven consigo la cartilla de vacunación de niñas, niños y adolescentes para garantizar un esquema completo de protección»

Caballero Bonilla advirtió que, aunque es baja la incidencia de contagios de Covid y con síntomas leves, la vigilancia epidemiológica continúa, por lo que insistió en que ante cualquier síntoma no se debe recurrir a la automedicación.

“Si se presenta fiebre o cualquier manifestación que rompa con la rutina habitual, es fundamental acudir al médico de inmediato”

La funcionaria recordó que la Jurisdicción Sanitaria número II es la encargada de determinar la ubicación de los módulos de vacunación, y de determinarlo expresó que la administración municipal está abierta como ya lo ha hecho en otras ocasiones a que se habilite uno en el propio palacio municipal de Tampico para mayor acceso a la ciudadanía.

Desde la semana pasada, personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social instala un puesto de vacunación en la calle peatonal Salvador Díaz Mirón, en el centro de Tampico, con horario de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. La invitación, dijo, es clara: prevenir hoy es la clave para evitar complicaciones mañana.

Cynthia Gallardo

La Razón