Protesta deriva en golpes y vandalismo

Estudiantes del CETIS 78 de Altamira agredieron a Julio César Barrón por presunto caso de acoso. Personal y padres de familia también señalan el encubrimiento y abuso de poder

ALTAMIRA, TAM.- Alumnos del CETis 78 casi linchan a su director, Julio César Barrón Morales, a quien señalan de presunto acoso.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles, y el material tuvo que resguardarse en la dirección.

Los estudiantes, que estaban muy molestos, le lanzaron varios objetos al director y rompieron algunas ventanas del plantel, ubicado en la colonia Tampico Altamira.

Elementos de la Guardia Estatal acudieron al lugar para calmar los ánimos y garantizar la seguridad del director.

En varios videos que circularon en las redes sociales, se observa la forma en que los estudiantes golpearon al director durante varios minutos.

Lo tiraron en reiteradas ocasiones en diferentes partes de la escuela y cuando trataba de hablar no lo dejaban y era agredido.

Sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, hubo presencia de la Guardia Estatal y de la Secretaría de Marina.

Trabajadores de CETis, también se dijeron víctimas de acoso laboral por parte del maestro Julio César Barrón.

“Lamentablemente volvemos a sufrir del acoso laboral por parte del director Julio César Barrón, estábamos en la explanada y de repente llega el señor con dos elementos de la policía estatal”, explicó Ricardo Octavio Lara Torres, quien labora en la institución.

Luis Gabriel Lara, comentó que su hija ya interpuso una denuncia ante Derechos Humanos en contra del director por acoso.

“Creo que todo esto también se suscitó porque él está encubriendo a una persona externa de la selección de fútbol femenil que está acosando a tres alumnas y ya tenemos de dos, declaraciones firmadas por las chicas y él lo está encubriendo”, apuntó.

Por Óscar Figueroa

Expreso La Razón

