Recortes en Proyecto de Presupuesto 2026 afectarían al INE y a la SSPC

Ciudad de México.– El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 contempla reducciones significativas en diversas instituciones federales, entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la propuesta, el INE vería una disminución de 18% en comparación con el año anterior, lo que representa alrededor de 22 mil 837 millones de pesos menos. En el mismo sentido, la SSPC también enfrentaría un recorte del 18%, equivalente a 60 mil 111 millones de pesos respecto a lo aprobado en 2025.

El ajuste también alcanzaría a otras dependencias como la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a la Oficina de la Presidencia de la República.

Los recortes, de ser aprobados por el Congreso, implicarían una reducción de recursos para la organización de procesos electorales, programas de seguridad, promoción cultural y proyectos de desarrollo urbano y agrario.

