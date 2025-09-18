Sheinbaum y Carney buscan profundizar cooperación y amistad México-Canadá

México y Canadá utilizarán estas bases compartidas y trabajarán en conjunto en favor de un futuro más próspero, sostenible e inclusivo para sus pueblos.

MÉXICO.- En una reunión productiva celebrada en el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acordaron fortalecer la cooperación bilateral ante un panorama global cambiante. Ambos coincidieron en la oportunidad de impulsar esfuerzos conjuntos para avanzar hacia una prosperidad compartida y una relación más amplia y cercana.

Entre los acuerdos, destacaron elevar el marco de cooperación al nivel de una asociación estratégica integral, con miras a construir un futuro más próspero, seguro, inclusivo y sostenible para ambos pueblos. Asimismo, se comprometieron a sostener encuentros y comunicaciones frecuentes a nivel alto, así como entre ministros y secretarios, como parte de un sólido mecanismo de diálogos para impulsar la agenda acordada.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunciaron el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028. Este plan de tres años define una hoja de ruta basada en cuatro pilares prioritarios: prosperidad; movilidad, bienestar e inclusión; seguridad; y medio ambiente y sostenibilidad.

El Plan de Acción orientará acciones concretas para facilitar el comercio, la inversión y la conectividad portuaria, así como fomentar la cooperación en agricultura, energía, recursos naturales, salud, seguridad, preparación ante emergencias y acción climática. Esta nueva asociación estratégica integral busca fortalecer la cooperación bilateral y permitir a ambos países enfrentar desafíos globales y aprovechar oportunidades emergentes.

Como parte de la visión compartida, ambas autoridades destacaron la fortaleza de una región de América del Norte competitiva, dinámica y resiliente. Se reafirmó el compromiso de fortalecer el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la relación comercial trilateral, con más de 30 años de libre comercio.

En un guiño a la dimensión cultural y social de la colaboración, Sheinbaum y Carney resaltaron que el deporte une a las naciones. Celebraron además la próxima Copa Mundial de Fútbol 2026 en Norteamérica como una oportunidad para promover principios, diversidad y valores comunes entre México, Canadá y Estados Unidos.

El Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 servirá como hoja de ruta para orientar las acciones conjuntas durante los próximos 3 años.

Plan de Acción México-Canadá 2025-2028