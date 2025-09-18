Tamaulipas entre las entidades con menor victimización: INEGI

En 2024 Tamaulipas registró una tasa de 16 mil 537 víctimas por cada 100 mil habitantes

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 ofrecen un panorama contrastante para Tamaulipas. Por un lado, la entidad se ubica entre las que presentan las tasas más bajas de victimización en todo el país. Sin embargo, por otro, la percepción de inseguridad entre la población continúa siendo elevada, lo que refleja un desafío para las autoridades estatales y municipales.

De acuerdo con el informe, en 2024 Tamaulipas registró una tasa de 16 mil 537 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que representa una disminución de 8.7 % en comparación con el año anterior. Este indicador coloca al estado como el segundo con menor prevalencia delictiva a nivel nacional, solo por encima de Chiapas (15 mil 576).

El promedio nacional fue de 24 mil 135 víctimas, lo que significa que Tamaulipas se encuentra por debajo de la media y muy distante de entidades con altas tasas como Estado de México (34 mil 851), Ciudad de México (30 mil 804) y Tlaxcala (30 mil 498).

Tipos de delitos más frecuentes

Aunque los niveles de victimización son relativamente bajos, los delitos que más afectan a la población tamaulipeca se alinean con la tendencia nacional. El fraude, la extorsión y el robo o asalto en calle y transporte público son los ilícitos más recurrentes.

La ENVIPE señala que, a nivel nacional, el fraude concentró 21.7 % de los delitos cometidos, mientras que el robo o asalto en calle o transporte alcanzó 17.2 % y la extorsión 17.1 %. Estos tres delitos suman más de la mitad de la incidencia registrada en el país.

A pesar de que los datos estadísticos colocan a Tamaulipas en una posición favorable en comparación con otras entidades, la percepción ciudadana sigue siendo negativa. Entre marzo y abril de 2025, 75.6 % de la población nacional manifestó sentirse insegura en su estado, y en Tamaulipas el panorama no fue distinto.

En ciudades como Ciudad Victoria, capital del estado, los habitantes identificaron espacios de alto riesgo, entre ellos los cajeros automáticos en la vía pública, el transporte urbano y las calles poco iluminadas durante la noche.

La encuesta también revela que las mujeres perciben mayor inseguridad que los hombres. Mientras 79.4 % de ellas se siente insegura en su entidad, entre los hombres el porcentaje es de 70.9. Esta diferencia de género se replica en la capital tamaulipeca, donde muchas mujeres evitan actividades cotidianas como salir solas por la noche.

La cifra negra y la falta de confianza

Un aspecto que preocupa en todo el país y que también impacta a Tamaulipas es la cifra oculta: 93.2 % de los delitos no se denuncian o no derivan en una investigación formal.

Entre las razones más comunes para no denunciar destacan la desconfianza en las autoridades y la percepción de que hacerlo “no sirve de nada”.

En este contexto, la capital y las principales ciudades del estado reflejan un fenómeno contradictorio: aunque estadísticamente Tamaulipas muestra niveles bajos de victimización, la ciudadanía mantiene un alto grado de temor y desconfianza.

El impacto de la inseguridad no se limita a los números. La encuesta documenta cómo los habitantes han modificado sus hábitos: 62.6 % de las familias evita que menores de edad salgan sin compañía y 46.4 % ha dejado de salir de noche por miedo a ser víctimas de algún delito.

En Ciudad Victoria, estos cambios se perciben en la disminución de la vida nocturna en colonias y zonas comerciales, así como en la creciente inversión de los hogares en medidas de seguridad, como el cambio de cerraduras, instalación de cámaras o la contratación de servicios privados de vigilancia.

Los resultados de la ENVIPE 2025 muestran que Tamaulipas tiene avances importantes en la reducción de la victimización delictiva. Sin embargo, la percepción de inseguridad en la población sigue siendo uno de los principales retos para las autoridades, particularmente en ciudades como Ciudad Victoria, donde el temor, la desconfianza institucional y los cambios en los hábitos de la vida cotidiana evidencian que la batalla contra la inseguridad va más allá de las estadísticas.

Por Raúl López García