UIF bloquea a 22 objetivos en México tras designación de la OFAC por presunto lavado de dinero

La UIF explicó que esta medida se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo



12:39 pm

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó el bloqueo administrativo a 22 objetivos en México —siete personas físicas y quince empresas— señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos integrantes de una célula dedicada al lavado de dinero. La UIF explicó que esta medida se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El bloqueo, aclaró, es de carácter preventivo y no constituye una determinación judicial ni implica responsabilidad penal sin pruebas. La dependencia adelantó que realizará un análisis de la información financiera de los señalados y, en caso de detectar actividades ilícitas, dará aviso inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para proceder legalmente. La UIF subrayó que todas sus acciones se ajustan a la ley y buscan proteger la integridad del sistema financiero mexicano. También reafirmó que los bloqueos administrativos en territorio nacional obedecen a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por México. STAFF