Va la Fiscalía por más ex funcionarios

Al menos seis nuevas órdenes de aprehensión contra ex funcionarios del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca están por ser liberadas tras la solicitud de la FECC

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Fiscalía Anticorrupción está por obtener al menos seis órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, informó Jesús Eduardo Govea Orozco.

“Contamos con varios mandamientos judiciales, estamos hablando de más de 20 al día de hoy y en las próximas semanas, yo considero que en lo que resta de este mes, podríamos estar obteniendo un número importante de órdenes de aprehensión, al menos unas cinco o seis más”.

El funcionario informó que en este mismo año se ha logrado 14 vinculaciones a proceso, “el número de judicializaciones se ha disparado en comparación con las que existían cuando asumimos, al final del año anterior, donde no había ninguna”.

Apuntó que además se han impulsado alrededor de 25 procesos en sus distintas etapas, incluyendo sentencias condenatorias, como la que se dictó en contra del ex Secretario de Educación, Mario “G”.

“Pero también otras que se refieren a diversos delitos cometidos por otros servidores públicos, donde se ha llegado, incluso a una terminación anticipada como lo es el procedimiento abreviado”.

El Fiscal Anticorrupción explicó que desde su llegada al cargo, se han impulsado las investigaciones que cuentan con mérito para continuarlas hasta llegar a un proceso de judicialización en diversos casos, además de los que se siguen contra ex funcionarios estatales.

“Se ha impulsado toda investigación que cuenta con mérito para ello, es decir, que tiene los objetivos que permiten a la Fiscalía, dilucidar la necesidad de impulsar la investigación”.

Paralelamente, dijo que se continúa trabajando en el volúmen de asuntos que se tenían al llegar a la Fiscalía Anticorrupción, logrando resolver siversos asuntos que se encontraban en trámite.

“Hemos avanzado mucho, estamos hablando de más de 170 determinaciones de diversos ámbitos, sin contar con las judicializaciones”, además de las denuncias que se siguen recibiendo, señaló Govea Orozco.

Apuntó que en la medida en que trabajan para bajar la estadística, resolver y determinar asuntos, “sea porque no a lugar al ejercicio de la acción penal o no existen elementos suficientes para continuar con las investigaciones, a ese mismo grado diariamente seguimos recibiendo toda clase de denuncias”.

Incluso, agregó que se reciben algunos asuntos que son derivados de otras instancias, como lo es la Fiscalía General de la República, “que al conocer algunos hechos, deriva alguna vista o declina la competencia a favor de nosotros o las denuncias de la ciudadanía que viene a formular en contra de servidores públicos”.

Perla Reséndez

Expreso-La Razón