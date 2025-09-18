VIDEO: Difunden imágenes del robo que sufrió «El Costeño» por parte de su ex

Un video revela el momento en que la ex prometida de “El Costeño” lo habría robado; él ya la había denunciado y recibió amenazas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo giro ha dado el escándalo entre el comediante Javier Carranza, conocido popularmente como “El Costeño”, y su ex prometida, Ana Karen, luego de que el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante revelara el video que muestra el momento exacto en que la mujer, presuntamente, cometió un robo dentro del domicilio del artista.

El video, difundido en redes sociales y medios de espectáculos, mostraría a Ana Karen tomando objetos de valor y dinero de la casa que compartía con el comediante, confirmando así lo que Javier Carranza denunció públicamente hace varios meses.

Fue a principios de este año cuando “El Costeño” sorprendió al revelar en entrevistas que su entonces prometida le había robado dinero en efectivo, joyas y otros artículos valiosos, aprovechando que ambos compartían hogar. En su momento, el comediante relató que la situación lo dejó profundamente afectado, no solo por la pérdida material, sino por la traición emocional que implicó el hecho.

A pesar de la gravedad del asunto, Carranza explicó que intentó manejar la situación por la vía legal y personal. Señaló que, tras la denuncia inicial, llegó a un acuerdo con Ana Karen para la reparación del daño, con la intención de evitar un conflicto mayor y cerrar ese capítulo.

No obstante, lo que parecía un cierre pacífico al conflicto tomó un rumbo más tenso cuando, días después del acuerdo, el comediante recibió amenazas de muerte, las cuales, según sus declaraciones, provenían del entorno de su ex pareja. Incluso llegó a responsabilizar directamente a Ana Karen de cualquier cosa que pudiera ocurrirle a él o a su familia.

Con la reciente difusión del video que presuntamente muestra el robo, la polémica ha resurgido en redes sociales, y muchos usuarios han expresado su apoyo al comediante, exigiendo que se haga justicia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se reabrirá o reactivará el caso a raíz de estas nuevas pruebas visuales. Por su parte, ni Ana Karen ni sus representantes han ofrecido declaraciones públicas sobre el video o las acusaciones que siguen vigentes.

Con información de EXCÉLSIOR