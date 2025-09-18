VIDEO: Estas fueron las últimas palabras del chofer de la pipa previo a la explosión en Puente de La Concordia

Fernando Soto Munguía era el nombre del conductor de 34 años de edad que también perdió la vida tras este aparatoso siniestro vial

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Soto Munguía, era el nombre del conductor de la pipa que transportaba gas LP que explotó el pasado miércoles 10 de septiembre en el puente de La Concordia de Iztapalapa tras sufrir una volcadura y luego de que las autoridades capitalinas confirmaran su fallecimiento en plataformas digitales se hizo viral un video del testimonio de una mujer que reveló cuáles habrían sido las últimas palabras del conductor, por ello, en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMMX), la pipa que era conducida por Fernando Soto transportaba más de 49,000 litros de gas LP salió desde Tuxpan, Veracruz y su destino era una gasera en la alcaldía Tláhuac, sin embargo, cuando la pesada unidad pretendía incorporarse a la autopista México-Puebla perdió el control en una curva con pendiente positiva, por lo que la referida unidad impactó los muros de contención y volcó, lo cual, produjo la fuga de gas y una posterior explosión que causó severas afectaciones en al menos 180 metros a la redonda.

Fernando Soto Munguía, el conductor de la pipa, tenía 34 años de edad.

Las autoridades capitalinas señalaron que el contenedor de la pipa se fracturó debido a un golpe con un objeto rígido y adelantaron que las investigaciones en torno al caso se mantienen activas para determinar el motivo exacto por el que se produjo el siniestro, cabe mencionar que, las versiones oficiales, señalan que el exceso de velocidad habría sido el principal factor, sin embargo, testigos refieren que un bache habría provocado la tragedia.

¿Cuáles habrían sido las últimas palabras de Fernando Soto Munguía, el chofer de la pipa que explotó en el puente de La Concordia?

Como se dijo antes, el referido video en el que se exhiben las habrían sido las últimas palabras del chofer de la pipa de gas LP que explotó en el puente de La Concordia se hizo viral después de que la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmara la muerte del operador y dicho clip corresponde a una entrevista que la creadora de contenida, Eva María Beristaín, le hizo una mujer identificada como Jazmín Romero, quien señaló haber visto un video captado por vecinos de la zona, en el que se puede ver que el conductor habría alertado a las personas a su alrededor para que pudieran correr pues sabía de lo que inminentemente ocurriría en los momentos siguientes.

Muere Fernando Soto, el chofer de la pipa que explotó en el Puente de La Concordia, una víctima más en esta historia. Después de la volcadura grito que iba a explotar para que la gente corriera, es indignante que el gobierno lo convirtiera en un chivo expiatorio, culpándolo del… pic.twitter.com/qmoczJ2Q7f — Tania Larios (@TaniaLariosMX) September 17, 2025

“No sé qué pasó con el conductor, realmente no puedo saber qué pasó, pero lo que sí es un hecho y qué las cámaras no mienten, él no se veía a exceso de velocidad y la otra, él todavía salió y empezó a gritar ‘esto va a explotar, va a explotar’, él hizo lo que pudo, ya no pudo hacer mucho, pero no se vale que él cargue con todo”, comentó Jazmín Romero durante una entrevista para la creadora de contenido, Eva María Beristaín.

El fallecimiento de Fernando Soto se confirmó el martes 16 de septiembre.

Como era de esperarse, el referido video originó todo tipo de opiniones en torno al papel que jugó Fernando Soto Munguía en la llamada tragedia del puente de La Concordia, sin embargo, pese a su fallecimiento, las autoridades capitalinas señalaron que seguirán las investigaciones en torno al caso para deslindar responsabilidades en caso de que sea necesario.

Con información de HERALDO DE MÉXICO