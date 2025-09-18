VIDEO: Lupillo Rivera revela por qué terminó con Belinda

El cantante por fin dio algunos detalles detrás del fin de su relación con Belinda y los planes que tenían a futuro.

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda y Lupillo Rivera hace algunos años dieron de que hablar después de que se revelara que habían sido pareja. Con el tiempo, el cantante no había revelado la razón del por qué llegó a su fin su romance con la famosa, hasta ahora.

Con la publicación del libro autobiográfico de Lupillo Rivera, “Tragos amargos”, el cantante dio detalles del romance que tuvo con Belinda y en una entrevista con el podcast Buena Vibra habló más del tema.

¿Por qué terminaron Lupillo Rivera y Belinda?

En el libro del hermano de Jenni Rivera, se revela que Lupillo decidió terminar su romance con Belinda al ver a la famosa tomada de la mano con un hombre camino a un avión con rumbo a Miami.

“Para mí se terminó inmediatamente. No hay problema, échale ganas y que Dios te bendiga. A lo que yo viví y lo que yo disfruté fue un noviazgo muy bonito, con eso me quedo. No sé cómo ellos quieran manejar la publicidad o manejar la situación a conveniencia de su carrera, de su vida, mis respetos”.

Por otra parte, en el libro Lupillo Rivera contó que él y Belinda querían ser papás de unas gemelas, por lo que el cantante estaba dispuesto a revertir la vasectomía que se realizó hace unos años.

“No ocupo que lo prueben, que lo contesten, pero a lo que yo viví, yo viví una situación muy hermosa, la traté con mucho cariño. Su equipo de trabajo lo sabía que la trataba con mucho cariño, su mamá, su papá y punto y aparte, se acabó”.

Además, comentó que Belinda acudió a su casa de Los Ángeles y que conoció a sus hijos, pero con quien mantuvo una mejor relación fue con su hija Lupita.

Por si fuera poco, aseguró que Belinda nunca le pidió que se tatuara su rostro en el brazo, fue algo que él quiso hacer por el amor que le tenía a la cantante.

Con información de EXCÉLSIOR