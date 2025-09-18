VIDEO: Mujer exige a taxista de app esperar 10 minutos más antes de bajar del vehículo por la inseguridad

Una pasajera se negó a bajar de un taxi por aplicación tras llegar a su destino, argumentando inseguridad, y exigió al conductor esperar 10 minutos.

CIUDAD DE MÉXICO.bajar del vehículo al llegar a su destino, argumentando que la zona le parecía peligrosa y quería esperar dentro del auto hasta que alguien llegara por ella.

El incidente fue captado en video y difundido a través de la cuenta @aalexdelah, donde se muestra el momento en que la mujer, tras finalizar su viaje y haber pagado la tarifa, solicita al conductor que la espere unos minutos para hacer una llamada.

Durante la conversación telefónica, se escucha a la pasajera informar que ya llegó al lugar, y antes de colgar, le pide a la otra persona que “se apure”. Al terminar, el conductor le pregunta si tardará mucho, a lo que la mujer responde que su contacto llegará en aproximadamente 10 minutos. Ante esto, el conductor le explica que no puede esperar tanto tiempo, ya que tiene otro viaje agendado.

“Ya está en su destino, puede bajarse. Diez minutos es mucho tiempo para mí, discúlpeme”, comenta el chofer.

La pasajera, visiblemente molesta, responde:

“¿Pero cómo me vas a dejar aquí sola? ¿Y si salgo en las noticias?”. El conductor trata de tranquilizarla señalando que la zona no es peligrosa, que es de día y que él necesita continuar con su trabajo.

La mujer vuelve a llamar a su contacto, insistiendo:

“Apúrate, me quieren bajar del carro y tú no llegas. ¿Y si me pasa algo?”. Tras colgar, el conductor, ya notablemente frustrado, intenta razonar con ella: “No es como lo está pintando. Póngase en mi lugar, tengo trabajo que hacer. La zona está bien”.

Ella insiste en que la está exponiendo:

“Eso no se hace, tú también debes tener criterio”. A lo que el conductor responde: “¿Y el criterio suyo cuándo lo tienen? Siempre nos exigen a los choferes, pero ¿y los pasajeros? Siempre salimos perdiendo”.

Finalmente, la mujer baja del vehículo visiblemente molesta y cierra la puerta con fuerza, calificando al conductor de “grosero”.

Con información de EXCÉLSIOR