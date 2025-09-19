Ampliarían un carril al libramiento

El inicio de construcción dependerá de la entrega del proyecto y de las instrucciones del gobernador.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Obras Públicas del Estado anunció que se agregará un carril adicional al libramiento Naciones Unidas, en la conexión con el libramiento Portes Gil, y se sincronizarán todos los semáforos para reducir tiempos de traslado.

El titular, Pedro Cepeda Anaya, detalló que se trabaja en la primera fase del Puerto Seco en Ciudad Victoria, que incluye proyecto ejecutivo y obras de vialidades, energía eléctrica, agua y drenaje.

Sobre el paso deprimido frente a Liverpool, indicó que actualmente cuentan con un anteproyecto y que, mientras tanto, se busca mejorar el flujo vehicular con un carril adicional y la sincronización de semáforos, lo que permitirá recorrer desde el boulevard hasta la glorieta en aproximadamente 3 minutos.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON