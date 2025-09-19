Aumenta el nivel de la presa 2.3 %

La presa Vicente Guerrero garantiza un año y medio más de abasto para Ciudad Victoria.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las lluvias registradas en el centro de Tamaulipas en los últimos días dieron un respiro a la presa Vicente Guerrero, que logró una recuperación del 2.5 por ciento en su nivel de almacenamiento, equivalente a más de 80 millones de metros cúbicos de agua.

De acuerdo con reportes oficiales, antes de estas precipitaciones el embalse se encontraba en un 58 por ciento de su capacidad. Sin embargo, gracias a los escurrimientos de afluentes como los ríos Purificación y Corona, el nivel se elevó hasta 60.5 por ciento, con un volumen de 2 mil 367.01 millones de metros cúbicos.

La captación representa un alivio para la principal fuente de abastecimiento del centro del estado, pues la presa Vicente Guerrero es clave no solo para el consumo humano, sino también para la agricultura, la ganadería y otras actividades productivas.

En comparación con el año pasado, para estas mismas fechas la presa almacenaba 2 mil 341 millones de metros cúbicos, es decir, cerca del 62 por ciento de su capacidad. Aunque la recuperación actual es significativa, todavía se mantiene un ligero rezago respecto a 2024.

Autoridades hidráulicas señalaron que este repunte se suma a los beneficios de las primeras lluvias asociadas a la temporada de frentes fríos, por lo que continúa el monitoreo permanente de ríos y cuencas que alimentan el sistema.

Con el aumento de 2.5 puntos porcentuales, la presa Vicente Guerrero garantiza un año y medio más de abasto para Ciudad Victoria, que consume alrededor de 50 millones de metros cúbicos anuales.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON