Aumentan sismos en Tamaulipas

Registran 17 movimientos en este año, fenómeno que es estudiado por las autoridades por tratarse de una actividad inusual.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- De enero a septiembre de este año se han registrado en Tamaulipas 17 sismos, la mayoría de baja magnitud, pero con una frecuencia que ha llamado la atención de especialistas y autoridades.

Aunque el estado no forma parte de las zonas sísmicas de mayor incidencia en el país, lo cierto es que 2025 ha mostrado una actividad inusual.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), los últimos eventos se concentraron en agosto y septiembre, principalmente en los municipios de González, Llera, San Fernando y El Mante.

El 5 de agosto ocurrió un temblor de magnitud 3.4, con epicentro a 49 kilómetros al noroeste de González, en territorio de Llera.

El 16 de agosto se registró un sismo de 3.7 grados en Llera de Canales.

El 18 de agosto, otro de magnitud 3.7, localizado a 19 kilómetros al noroeste de San Fernando.

El 17 de septiembre se confirmó un movimiento de 3.4 grados a 45 kilómetros al noroeste de González.

Con este último, la cifra acumulada ascendió a 17 eventos en lo que va del año.

Una tendencia

desde el 2024

El antecedente inmediato se encuentra en 2024, cuando Tamaulipas reportó 50 sismos en total, un aumento de más del 700 por ciento respecto a 2023, cuando apenas se habían registrado siete.

El municipio de El Mante encabezó la lista con 28 eventos, seguido por Ciudad Victoria con 8 y San Fernando con 7. En septiembre de ese año se contabilizaron 14 movimientos, el mes más activo en la historia reciente del estado.

Explicaciones

preliminares

Aunque no existe un estudio definitivo, especialistas en geología señalan que podrían tratarse de reajustes menores de placas o movimientos superficiales en fallas locales que no habían sido detectadas.

La baja profundidad de estos sismos —entre 3 y 7 kilómetros— hace que, pese a su baja magnitud, algunos resulten perceptibles para la población.

Sin daños, pero

con vigilancia

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que no se han registrado daños materiales ni víctimas, aunque mantiene vigilancia en las zonas donde se han detectado los epicentros. La dependencia recomendó a la ciudadanía atender únicamente la información oficial.

Por ahora, autoridades consideran que estos eventos representan más un tema de análisis científico y de prevención que un riesgo inmediato, aunque no descartan que la actividad sísmica continúe en los próximos meses.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON