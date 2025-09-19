Broma pesada termina con la vida de «Papayita» El trabajador era acosado y lo engañaron para que bebiera desengrasante.

Después de la “broma” que le jugaron sus compañeros a Carlos, estuvo hospitalizado tres semanas por quemaduras internas que le causó el desengrasante

COAHUILA.- La tarde de este jueves 18 de septiembre se confirmó la muerte de “Papayita, un hombre de 47 años identificado como Carlos Gurrola Arguijo, después de que compañeros de su trabajo lo incitaron a tomar desengrasante como aparte de una presunta broma que lo llevó tres semanas al hospital en Torreón, Coahuila.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, en la región Laguna, ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía, informó que se han solicitado videograbaciones a la empresa donde trabajaba Carlos y se han recabado testimonios de personas que laboraban con él y estuvieron presentes durante el incidente.

Aunque aún no se ha determinado por qué el líquido tóxico se encontraba en el lugar, se encontraron pruebas que indican que la botella había contenido químicos previamente, Papayita estuvo tres semanas hospitalizado por quemaduras internas que le ocasionó el líquido, tenía daños severos en la tráquea y los pulmones.

Familiares de Carlos abrieron una cuenta en Facebook bajo el nombre: Justicia Para Carlos Gurrola Arguijo, donde comparten detalles del caso y exigen justicia, pues de acuerdo con sus versiones, la empresa para la que laboraba, no ha querido hacerse responsable, además de que nunca actuaron ante el acoso que sufría y tardaron en contactar a la familia por los hechos, complicando aún más el caso.

Compañeros acosaban a Papayita

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, en el centro comercial donde Carlos trabajaba como parte del personal de limpieza. Su familia explicó a medios locales que sufría acoso constante por parte de sus compañeros, disfrazado de «bromas» recurrentes, como esconderle la comida, dañar su bicicleta y robarle el celular.

Carlos regresó de su almuerzo alrededor de las 14:00 horas. y, aproximadamente a las 15:30 horas bebió de su botella de electrolitos, inmediatamente notó un sabor extraño, lo que lo llevó a desechar la bebida sin saber que contenía una sustancia tóxica; las priemras versiones de los hechos enmarcan que sus compañeros le habrían puesto desengrasante en el líquido.

Sus familiares no fueron notificados del accidente hasta las 18:00 horas, casi tres horas después, además, la empresa no le brindó auxilio médico inmediato, lo que obligó a sus seres queridos a llevarlo por su cuenta a la Cruz Roja, donde posteriormente fue trasladado al la clínica del IMSS 16, para finalmente llegar al hospital de especialidades no. 71 del IMSS, donde perdió la vida.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO