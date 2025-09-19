Carro vuelca en la Av. Monterrey

Se dio a conocer que la unidad se desplazaba a exceso de velocidad cuando llovía en la zona.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un automóvil que era manejado a exceso de velocidad por la avenida Monterrey, terminó volcado tras estrellarse contra un poste, la madrugada del viernes.

La conductora de la unidad resultó con lesiones que obligaron a su traslado a un hospital.

Integrantes del Sindicato de Veladores Zona Conurbada acudieron para prestar el auxilio correspondiente.

El aparatoso accidente ocurrió minutos antes de las 02:00 horas, en esa transitada vialidad, entre las calles Australia con Argentina en la colonia Borreguera de Tampico.

El coche afectado es un Chevrolet Spark color gris, modelo 2012.

Se dio a conocer que la unidad se desplazaba a exceso de velocidad cuando llovía en la zona.

Al llegar a ese tramo, la conductora perdió el control del vehículo para luego chocar con un poste de alumbrado público y terminar volcado con la mujer en el interior quien sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo.

Al sitio acudieron Veladores Zona Conurbada, personal de Radio Club DX Tampico, Cruz Roja y Tránsito local.

Momentos después, la fémina fue trasladada al Hospital General de Tampico «Carlos Canseco».

Por Benigno Solís/La Razón