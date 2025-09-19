Choque entre tráiler y autobús escolar deja 20 estudiantes heridos en Reynosa

La Vocería de Seguridad confirmó el accidente y emitió una alerta para que los automovilistas extremaran precauciones en la zona

REYNOSA, Tamaulipas.– Un choque entre un tráiler y un autobús escolar dejó al menos 20 estudiantes lesionados sobre la carretera Reynosa–Nuevo Laredo, a la altura del Ejido Argüelles, en el municipio de Díaz Ordaz.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor del tractocamión, que circulaba a exceso de velocidad, impactó de frente al autobús en el kilómetro 25 de la vía.

La Vocería de Seguridad confirmó el accidente y emitió una alerta para que los automovilistas extremaran precauciones en la zona.

En el autobús viajaban 48 alumnos del CBTis 220; de ellos, 20 resultaron heridos, tres con lesiones de consideración. Uno de los adolescentes quedó prensado entre los asientos y tuvo que ser liberado por rescatistas.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, mientras la Guardia Estatal y la Guardia Nacional aseguraban el área. La carretera permaneció cerrada durante varias horas para facilitar las labores de auxilio.

El chofer del tráiler fue atendido por las heridas que presentaba y quedó bajo resguardo de la Guardia Estatal, al presumirse su responsabilidad en el choque.

Los estudiantes lesionados fueron trasladados en ambulancias a hospitales de Reynosa y Díaz Ordaz, entre ellos el Hospital Muguerza y el Hospital General de Zona No. 15 del IMSS.

POR STAFF