Ciudad Madero será sede del Teletón 2025, anuncian Dunia y Erasmo

El evento busca sumar voluntades y recaudar fondos para la gran causa del Teletón, que tiene la meta de alcanzar 420 millones 770 mil 070 pesos más uno.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La presidenta del Sistema DIF Ciudad Madero, Lic. Dunia Marón Acuña; el Presidente Municipal, Erasmo González Robledo, junto al Ing. Baldomero López Zamora, Director General del CRIT Tamaulipas, anunciaron oficialmente la próxima edición del evento Teletón 2025, cuyo lema este año es “Teletón Cambia Todo”.

Dicho acto se llevará a cabo el sábado 11 de Octubre a las 16:00 horas en el parque Bicentenario.

La Presidenta del DIF Maderense, Lic. Dunia Marón Acuña, destacó la importancia de la unión solidaria en beneficio de niñas, niños y adolescentes que reciben atención en los centros de rehabilitación. Actualmente, en Ciudad Madero son 122 pacientes los que asisten al CRIT Teletón, de los cuales 10 también reciben atención en el Centro de Rehabilitación Integral del propio DIF.

Explicó que cada mes se atienden en el CRI Madero a 350 pacientes con valoraciones en neurología, fisiatría y diversas especialidades, además de terapias como psicología, física, ocupacional, de lenguaje y estimulación temprana, sumando miles de sesiones anuales que cambian la vida de las familias.

El presidente municipal, Erasmo González, convocó a toda la ciudadanía a participar y ser parte de esta gran actividad recaudatoria social que contará con más de 15 expositores de comida, juegos mecánicos y un espacio destinado para los microemprendedores de la ciudad.

El programa cultural estará a cargo del Sistema DIF Ciudad Madero, integrando la participación de artistas locales, grupos de danza y números inclusivos que simbolizan la esencia del Teletón: unir corazones para transformar realidades.

“Este es un llamado a la solidaridad, a demostrar que en Ciudad Madero sabemos unirnos cuando se trata de apoyar causas nobles”, coincidieron las autoridades presentes.

Por. José Luis Rodríguez Castro | La Razón