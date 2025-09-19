Cuantiosos daños deja encontronazo en el centro

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Fuerte choque entre un taxi y un carro particular en la zona centro de Tampico, dejó como saldo elevados daños materiales.

Uno de los dos automovilistas no hizo el alto respectivo que le marcaba el semáforo, ocasionando la colisión.

El accidente se registró minutos después de las 8 de la mañana, en la intersección de las calles Álvaro Obregón con Isauro Alfaro.

Las unidades involucradas son un Nissan Sentra gris y un Nissan March habilitado como taxi.

El primero transitaba sobre la Alfaro mientras que el otro lo hacía por la Obregón.

Al llegar a ese cruce, alguno de los dos automóviles no hizo el alto correspondiente, por lo que el vehículo del transporte público impactó el costado izquierdo del carro particular.

El taxi quedó con daños en la parte delantera.

Pese a lo ocurrido, el choque no dejó personas lesionadas.

Correspondió a elementos de Tránsito tomar conocimiento de la colisión a fin de deslindar responsabilidades.

Por. Benigno Solís/La Razón