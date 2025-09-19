Falla eléctrica genera paro momentáneo y fumarola en la Refinería Madero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una falla en la línea de subtransmisión de 115 kV POL-73770-RMA provocó la interrupción del suministro eléctrico en la Refinería Madero de PEMEX durante 16 minutos. El hecho ocurrió a las 10:45 horas del viernes 19 de septiembre, según confirmó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con un comunicado de CFE , se sostuvo una conversación con el personal de la empresa petrolera e informó que al interior de las instalaciones no se registraron incendios, explosiones ni daños en equipos, únicamente el paro temporal del proceso productivo.

Sin embargo, como parte de los protocolos de seguridad se activó el desfogue de gases, lo que generó una fumarola visible en el exterior.

La revisión técnica de la línea determinó que la causa del apagón fue el desprendimiento de un puente, el cual fue reparado de inmediato, restableciendo el servicio sin mayores afectaciones.

Por. José Luis Rodríguez Castro | La Razón