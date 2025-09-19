Fumarola negra en Refinería Madero causa alarma en la zona sur de Tamaulipas

El fenómeno provocó curiosidad entre los habitantes.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una fumarola negra de gran magnitud proveniente de la refinería Francisco I. Madero, fue visible desde distintos puntos de la zona sur de Tamaulipas. El fenómeno provocó curiosidad entre los habitantes, pero también generó alarma por la intensidad y elevación del humo ausente de color.

Fuentes extraoficiales sostienen que la situación se derivó de una falla en el suministro de energía eléctrica atribuida a la Comisión Federal de Electricidad, lo que obligó a incrementar la quema de gas en las torres de desfogue de la planta.

De acuerdo con protocolos de operación establecidos por parte de la empresa petrolera, esta práctica se aplica para mantener la seguridad de las instalaciones cuando ocurren irregularidades eléctricas, en alguna de las plantas.

En ocasiones anteriores se tienen reportes y situaciones similares en las que se registran exhalaciones en volúmenes importantes.Aunque personal técnico controló la situación, la densa nube de humo negro se extendió sobre el cielo de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, siendo observada a varios kilómetros de distancia.

Por José Luis Rodríguez Castro | La Razón