Galilea Montijo revela que Leonardo DiCaprio le hizo el feo

La conductora quiso tomarse una foto con la actriz pero no lo logró debido a la actitud de DiCaprio, quien dijo estar en una llamada importante

MÉXICO.- Uno de los actores más aclamados en los últimos años es, sin duda alguna, Leonardo Dicaprio quien llegó a la Ciudad de México el pasado 18 de septiembre como parte de la gira promocional de Una Batalla Tras Otra, la nueva cinta en la que participa, dirigida por el renombrado Paul Thomas Anderson. En esta visita también participan los actores Benicio del Toro, Chase Infiniti y otros miembros del elenco.

DiCaprio y sus colegas realizaron diferentes eventos en la CDMX. Uno de los escenarios más emblemáticos que protagonizó su visita fue el Monumento a la Revolución, lugar donde se llevó a cabo un encuentro con la prensa y con seguidores. También participaron de una alfombra roja en Parque Toreo, Estado de México, en donde concedieron entrevistas, firmaron autógrafos y convivieron con fans que estuvieron esperando su presencia.

Durante el evento, DiCaprio aprovechó para hacer un pronunciamiento sobre la migración y expresó que nadie debería ser separado de su familia, señalando la importancia de la unión social en momentos de crisis. Por su parte, Benicio del Toro rindió homenaje al país portando un pin con la bandera mexicana en la solapa de su saco, gesto que describió como un honor.

Galilea Montijo no logra tomarse una foto con Leonardo Dicaprio

Sin embargo, en medio de la agitación por la presencia de los famosos en la capital mexicana, fue la conductora Galilea Montijo quien protagonizó un incidente que la dejó con el «corazón roto». Según relató la famosa para el programa Hoy, hubo un momento en el que intentó tomarse una fotografía con Leonardo DiCaprio, pero el actor la rechazó descaradamente argumentando que se encontraba en una llamada.

Ayer estuvo Leonardo Di Caprio… qué creen que me aplicó Leonardo que estuvo de aquí a ahí, me aplicó la de estoy en una llamada. Es Leo, puede hacer lo que quiera, me partió el corazón, dijo la conductora.

No obstante, la misma presentadora señaló que no desistió y sí logró una foto con Benicio del Toro, de quien aplaudió su cortesía al atender peticiones de seguidores, incluyendo la suya, y mencionó también que el actor presentó su mezcal llamado Perro Verde. Montijo no ofreció más detalles sobre el supuesto rechazo y consideró que, dadas las circunstancia podría entender cómo se dan este tipo de situaciones.

Qué caballero, presentó su mezcal que se llama Perro Verde. Fue en un lugar precioso y al hombre le estaban pidiendo una foto una pareja y les dice: «Me permites, después de la señora con mucho gusto» y fue como qué onda, finalizó.

¿De qué trata Una Batalla Tras Otra, la nueva película protagonizada por Leonardo Dicaprio?

La película gira en torno a Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un exrevolucionario que tiempo atrás formó parte de un grupo radical llamado Los Franceses 75. Bob vivía ocultándose tras un retiro, criando a su hija adolescente Willa (interpretada por Chase Infiniti), con cierta tranquilidad bajo identidades falsas, en la ciudad ficticia de Baktan Cross.

Pero el conflicto estalla cuando Steven J. Lockjaw (Sean Penn), un antagonista despiadado con conexiones militares o gubernamentales, regresa después de muchos años para perseguir a Bob y su hija, activando una serie de confrontaciones que obligan al protagonista a retomar su vida revolucionaria, recuperar antiguos lazos y proteger a su hija. La cinta llegará a las salas de cine en México el próximo 25 de septiembre.

