Hernán «N» pasaría hasta 158 años en prisión si es hallado culpable: Fiscalía

MÉXICO.- El titular de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, adelantó este viernes 19 de septiembre que en caso de ser hallado culpable, Hernán «N» podría pasar hasta 158 años en la cárcel ya que las acusaciones en su contra son graves.

Vázquez Landeros explicó que tan solo por el delito de secuestro, Hernán «N» tendría que pasar entre 50 y 100 años de prisión, mientras que por la asociación delictuosa, serían entre 7 y 18 años, mientras que por la extorsión, la pena podría ser de entre 20 y 40 años, por lo cual, si recibe las penas máximas, el ex secretario de seguridad de Tabasco pasaría hasta 158 años en el reclusorio.

Además, el titular de la FGE reconoció que Hernán Bermúdez ya no será trasladado a Tabasco ya que por motivos de seguridad deberá permanecer en el penal del Altiplano en el Estado de México.

Incluso, el Fiscal de Tabasco también destacó que la audiencia inicial de Hernán «N» sería de forma virtual a través de una plataforma digital que conectaría el Penal del Altiplano con los juzgados de Villahermosa, e incluso, Vázquez Landeros también comentó que existen más investigaciones en contra de personas cercanas al comandante “H” y podrían darse más arrestos en próximos días.

Fue a las 23:02 horas del jueves, que el también conocido como “Comandante H”, arribó a la prisión federal en Edomex bajo un operativo importante por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con más de 15 unidades.

Tras su ingreso al penal de El Altiplano, Hernán Bermúdez deberá ser presentado ante un juez por los presuntos delitos de extorsión, secuestro y asociación delictuosa. El presunto líder de ‘La Barredora’ y exsecretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, actual senador de la República, fue detenido en Asunción en Paraguay.