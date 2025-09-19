La huella de las 43 Lesiones: Exigen justicia por feminicidio de Karla

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Fueron 43 lesiones las que le arrebataron la vida a Karla Roses hace un año en Altamira y este viernes, familiares, amigos y activistas hicieron el último recorrido que hizo la adolescente.

La exigencia es que se haga justicia y como parte de las actividades a un año del feminicidio, también plantaron un árbol que llevará el nombre de la joven en la plaza del fraccionamiento Jardines de Arboledas.

Elizabeth Roses Ramírez, madre de la menor detalló que también buscan que la brecha donde fue encontrado el cuerpo de la joven de 14 años de edad lleve el nombre de Karla.

“Se plantó un árbol y que fue una donación del municipio, representa la vida la trascendencia y es el árbol de Karla Roses”.

En cuanto al proceso jurídico, reveló que no se ha podido realizar una audiencia intermedia sobre el desahogo de pruebas.

“Hacemos un grito de justicia para Karla, esa brecha es muy concurrida, es la intención que se le haga una conmemoración a Karla”.

En la audiencia que se realizaría el 26 de agosto, les informaron que el imputado sufrió una caída de su propia altura y se lastimó el tobillo, por eso no lo pudieron trasladar del penal de Altamira a la ciudad judicial.

“Ha sido un año muy doloroso y para nosotros es como si hubiera transcurrido un día, le arrebataron la vida muy cruel, como si ella hubiera cometido un delito. 43 lesiones le arrebataron la vida a Karla”, reveló Elizabeth Roses.

Por. Óscar Figueroa

La Razón