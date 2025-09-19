Pastor escucha un llanto bajo la tierra y encuentra a una bebé enterrada viva

La comunidad se unió a los esfuerzos para rescatar a la bebé, quien tan solo tiene entre 10 y 15 días de haber nacido; autoridades ya investigan el caso

INDIA.- Un hallazgo desgarrador conmocionó a los habitantes de Shahjahanpur, en el distrito de Bareilly, India, luego de que un pastor local descubrió a una recién nacida enterrada bajo tierra mientras pastoreaba a sus cabras cerca del río Bahgul. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 14 de septiembre por la mañana, cuando hombre escuchó un llanto proveniente de un montículo de tierra.

De acuerdo con medios locales, el sujeto decidió acercarse y se encontró con una escena que lo dejó paralizado, pues halló una pequeña mano enterrada en el suelo, cubierta de barro y con signos de haber sido mordida por insectos.

Según relató el pastor, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, dio la alarma de inmediato a los vecinos, reuniendo a un grupo de personas en el lugar antes de notificar a la policía. La rápida respuesta de la comunidad permitió que las autoridades llegaran en cuestión de minutos y aseguraran el área, trasladando a la bebé de manera urgente a un centro de salud cercano.

El primer contacto médico reveló que la niña estaba en un estado crítico. Su cuerpo estaba completamente cubierto de tierra y la mano que sobresalía presentaba mordeduras profundas de hormigas, lo que provocaba sangrado abundante. Ante la gravedad de la situación, los médicos del centro de salud decidieron derivarla de inmediato a la Facultad de Medicina del Gobierno para recibir atención especializada en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

¿Cuál es el estado de salud de la niña?

El director del hospital, Dr. Rajesh Kumar, informó que la bebé tiene aproximadamente entre 10 y 15 días de nacida y que al momento de su ingreso presentaba signos de extrema debilidad. “Su mano estaba severamente lesionada por las mordeduras de hormigas y su estado general era extremadamente delicado”, declaró el médico, quien destacó la necesidad de una intervención inmediata para estabilizarla.

Actualmente, la pequeña continúa recibiendo tratamiento intensivo y su pronóstico sigue siendo reservado debido a la gravedad de las heridas y a la deshidratación severa que presentaba al ser encontrada.

La policía, por su parte, inició una investigación exhaustiva para determinar quién dejó a la bebé en esas condiciones y bajo qué circunstancias fue enterrada. Los oficiales descubrieron una pequeña abertura que parece haber sido dejada intencionalmente para permitir la entrada de aire, lo que sugiere que el autor o los autores tenían cierto conocimiento de que la niña podría sobrevivir temporalmente.

Buscan a los padres de la menor

Las autoridades están revisando las cámaras de seguridad instaladas en las cercanías del lugar y entrevistando a residentes de la zona para recabar información que permita identificar a los responsables.

El hallazgo ha generado consternación entre los vecinos, quienes describieron la escena como estremecedora y difícil de olvidar. Algunos señalaron que la zona cercana al río Bahgul es poco transitada y que no esperaban que alguien abandonara a un recién nacido en un lugar tan expuesto.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación, buscando cualquier pista que permita dar con los responsables. La policía ha solicitado la colaboración de la población para aportar cualquier información que pueda ser relevante y ha asegurado que se aplicarán todas las medidas legales necesarias para que los culpables enfrenten la justicia.

