Pone en marcha AMM construcción de tanque de rebombeo en ejido Benito Juárez

COMAPA Altamira desarrollará la obra donde se aplica una inversión de más de 2 MDP, contemplando terminarla en diciembre de este año

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Generando bienestar para los habitantes de la zona rural, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez puso en marcha la construcción de un tanque de rebombeo, con su respectivo equipamiento electromecánico, para el incremento de la presión en las redes de agua potable del ejido Benito Juárez, obra que realizará la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira.

Se aplicará una inversión de 2 millones 826 mil 143 pesos, para beneficiar a 754 residentes de esa localidad rural que tendrán un mejor suministro del vital líquido (bombeo de agua de 4 litros por segundo a la parte más alta del ejido).

La estación de bombeo de agua incluye tanque de rebombeo, caseta de control, patio de maniobras, cercado perimetral, equipamiento, electrificación, y terreno de 10X20, así como la introducción de tubería de 6 pulgadas de diámetro en acero al carbón y dos cruceros.

El alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, en su intervención, señaló que desde el inicio de su administración se enfocó al mejoramiento del suministro de agua potable y al saneamiento de las aguas residuales, contando para ello con el apoyo del gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya.

«El ejido Benito Juárez es el más retirado de la planta potabilizadora Esteros, que surte a la zona rural; por eso, cuando tenemos alguna ruptura o falla en el suministro de energía eléctrica, el funcionamiento de la misma se interrumpe y cuando se restablece el servicio, Benito Juárez, por ser el más alejado, tarda más en llegar el agua, sobretodo, en la parte más alta», mencionó.

Al abocarse la COMAPA Altamira a la construcción del tanque, esto le permitirá a su gobierno ampliar el presupuesto y destinar recursos para la rehabilitación de caminos rurales, así como accesos y calles de colonias urbanas, retribuyéndoles de esta manera a los usuarios las fallas que se han presentado en el suministro de agua, detalló Martínez Manríquez.

Por su parte, el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, gerente general de la COMAPA Altamira, dio la explicación técnica de la obra que se efectuará en un periodo aproximado de tres meses y que mejorará de manera importante el suministro de agua potable, reduciendo además tiempos de recuperación.

El delegado municipal del ejido Benito Juárez, Víctor Salas Gallegos, dijo las palabras de bienvenida, mientras que el comisariado ejidal, Oscar Salas Dimas, y la residente del sector, Estefany Montserrat Báez Govea, a nombre de los beneficiados, agradecieron al alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, y a la COMAPA Altamira la realización de esta obra tan necesaria que resolverá el suministro y abasto de agua en la comunidad.

También estuvieron presentes, la síndica primera Blanca Leticia Guzmán Hinojosa; el presidente del Comité Municipal Campesino, José Enríquez Reyes; la directora de la Escuela Primaria de la localidad, Rosaura Báez Muñoz; el secretario general del SUTRA, Erik Arturo Baldomero del Ángel, y ediles altamirenses.

Por. Óscar Figueroa