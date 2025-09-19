¿Sabes por qué las alcancías tienen forma de cerdito? Aquí las teorías de su origen

Las alcancías de cerdito son símbolo del ahorro en todo el mundo, pero ¿sabes por qué tienen esta forma? Descubre su origen.

MÉXICO.- Cuando se habla de ahorro, muchas personas piensan de inmediato en una alcancía con forma de cerdito. Este objeto, común en hogares y oficinas, ha trascendido generaciones como símbolo del buen manejo del dinero. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué precisamente un cerdito?

El hábito de guardar dinero en recipientes caseros existe desde hace siglos, mucho antes de la aparición de los bancos. Aunque la figura del cerdito parece una elección curiosa, su origen está relacionado con aspectos culturales, lingüísticos y simbólicos.

¿Cuál es el origen de las alcancías en forma de cerdito?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), existen tres teorías sobre el origen de las alcancías con forma de cerdito.

1. El origen medieval en inglaterra

Durante la Edad Media, en Inglaterra se utilizaban jarras de barro o arcilla anaranjada para almacenar dinero. Este material era conocido como pygg, por lo que los recipientes eran llamados pygg jars.

Con el paso del tiempo, y debido a la similitud fonética entre pygg y pig (cerdo en inglés), los alfareros empezaron a fabricar estas vasijas con forma de cerdito. Así surgieron las primeras alcancías como las conocemos hoy.

2. La tradición china y el simbolismo del cerdo

Otra versión señala que las alcancías con forma de cerdito tienen su origen en China, durante la dinastía Qing, en el siglo XVII.

En la cultura china, el cerdo simboliza abundancia, riqueza y buena fortuna. Incluso se cree que las personas nacidas en el año del cerdo tienden a llevar una vida cómoda y con gusto por el lujo. De ahí que los artesanos comenzaron a representar este animal en figuras utilizadas para guardar dinero.

3. Piezas antiguas halladas en indonesia

Una tercera hipótesis apunta a que las alcancías con forma de cerdo surgieron en Indonesia, donde se han encontrado figuras de arcilla con forma de cerdito que datan del siglo XIV y XV.

Estas figuras posiblemente fueron utilizadas como contenedores para monedas. Hoy en día, algunos bancos en ese país conservan la figura del cerdo salvaje como parte de su identidad visual.

¿Qué formas de ahorro recomienda la Condusef?

Más allá de las tradicionales alcancías en forma de cerdito, la Condusef promueve formas prácticas de ahorro personal. Entre ellas, destacan dos retos que permiten reunir dinero de manera progresiva y sencilla.

Reto de las 52 semanas

Esta dinámica consiste en ahorrar una cantidad creciente cada semana. Se inicia con 10 pesos en la primera semana, 20 en la segunda, 30 en la tercera, y así sucesivamente hasta llegar a la semana 52.

Al finalizar el año, se habrán acumulado 13 mil 780 pesos, sin necesidad de hacer grandes sacrificios.

Reto de los 30 días

Otra opción más rápida consiste en ahorrar un peso más cada día durante un mes. Comienza con 1 peso el primer día, 2 el segundo, 3 el tercero, y así hasta llegar a 30 pesos el último día.

El monto total reunido al final de este reto será de 465 pesos. Es ideal para personas que están empezando a generar el hábito del ahorro.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.