Tamaulipas aún no recupera el estatus sanitario para exportar becerros a EU

La decisión de USDA y Senasica ya fue notificada por escrito a la UGRT, lo que obliga a los productores y al gobierno estatal a redoblar esfuerzos.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El campo tamaulipeco enfrenta un nuevo tropiezo, y es que pesar de los esfuerzos de los productores por mejorar sus prácticas, el Estado no logró recuperar el estatus sanitario que permite la exportación de becerros a Estados Unidos, según la más reciente evaluación del Departamento de Agricultura de ese país (USDA) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

José Ramón Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), confirmó que la decisión de las autoridades mantiene al estado bajo la categoría de “acreditado modificado”, lo que significa que existen avances en materia sanitaria, pero no los suficientes para abrir de nuevo las puertas sin restricciones al mercado estadounidense.

Este rezago tiene un origen claro: en 2020, durante la administración panista de Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas perdió su estatus zoosanitario, lo que dejó a los productores en una situación complicada frente a sus competidores de otras Entidades.

Desde entonces, el reto ha sido recuperar la confianza de las autoridades internacionales, tarea que se ha convertido en una lucha de años donde las esperanzas aún no se pierden.

De acuerdo a Guerrero Gamboa, aunque las recientes inspecciones al hato ganadero fueron satisfactorias, explicó que no se logró demostrar, con suficiente contundencia, la aplicación de medidas para el control y prevención de enfermedades.

Esto, añadió, fue el punto clave que inclinó la balanza en contra.

El dirigente reconoció que, bajo el estatus actual, los productores deben seguir cumpliendo con requisitos adicionales, lo que encarece los procesos y frena las oportunidades de negocio.

“Tamaulipas ha cumplido con ciertos parámetros, pero requiere un seguimiento constante para garantizar la salud animal”.

Pese a la frustración que representa este revés, Guerrero Gamboa subrayó el compromiso del gremio ganadero con la sanidad, asegurando que los becerros tamaulipecos no representan riesgo para los consumidores ni para el comercio, y que se continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades para avanzar en este objetivo.

Guerrero Gamboa insistió en que la meta sigue siendo recuperar el estatus sanitario completo, condición indispensable para competir en igualdad de circunstancias y colocar al ganado tamaulipeco nuevamente en los mercados internacionales sin trabas.

Por Antonio H. Mandujano