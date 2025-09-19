Tampico honra a Rockdrigo con placa en Plaza de Armas: el profeta regresa a casa

Con este gesto, su ciudad natal le abre de nuevo las puertas, reconociendo la huella que dejó en la historia musical de México.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En la Plaza de Armas de Tampico, de lado de la calle peatonal Salvador Díaz Mirón entre Cristóbal Colón y Fray Andrés de Olmos el eco de la música rupestre vuelve a sentirse. En el espacio público quedó marcado el lugar en donde se colocará una placa metálica en honor a Rodrigo González, el inolvidable Rockdrigo, mejor conocido como “El Profeta del Nopal”.

El sitio elegido no es casualidad: el corazón de Tampico será testigo de este tributo, enmarcado por una estructura en forma de guitarra, símbolo inseparable de su esencia artística. Así, el homenaje se une a las figuras ya presentes en la plaza, como las dedicadas a “Pepito el Terrestre” y al actor Mauricio Garcés, reforzando el vínculo entre la cultura popular y el orgullo tampiqueño.

Nacido en 1950, Rockdrigo supo retratar con voz y guitarra la vida urbana del país, dando identidad a toda una generación con canciones como “Metro Balderas” y “Distante Instante”. Aunque su destino lo llevó a la Ciudad de México, donde forjó su trayectoria, su raíz tampiqueña jamás se extinguió. Su partida en el sismo de 1985 dejó un vacío, pero también la certeza de que su legado trascendería el tiempo y las fronteras.

Con la instalación de la placa, Tampico no solo honra a un músico, sino a un hijo de la ciudad que convirtió la cotidianidad en poesía y la guitarra en memoria colectiva. El homenaje invita a las nuevas generaciones a descubrirlo y a mantener vivo su espíritu rebelde y sensible, ese que aún resuena como un acorde eterno en la identidad cultural de México.

