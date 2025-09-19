Vibra Tampico con taekwondo

Con atletas de todo el país, la Expo Convenciones alberga competencias en poomsae y combate; el evento concluirá el 21 de septiembre con la premiación a los cinco estados más destacados

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Este jueves dio inicio el Quinto Festival Mexicano de Taekwondo G10, evento que reúne a lo mejor de esta disciplina en el país y que tiene como sede las instalaciones de la Expo Convenciones Tampico, consolidando a la zona como un referente para el desarrollo de grandes competencias deportivas.

Desde temprana hora comenzaron las actividades con la participación de atletas provenientes de diferentes estados de la República, quienes demostrarán su talento y nivel competitivo en un evento que se ha posicionado como uno de los más importantes dentro del taekwondo nacional.

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo este viernes en punto de las 13:00 horas, contando con la presencia de Manuel Virués Lozano, titular del INDE Tamaulipas; Raymundo González, presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, además de autoridades estatales y representantes de este deporte a nivel nacional, quienes darán realce a la justa.

Las competencias arrancan diariamente desde las 9:00 de la mañana, abriendo sus puertas para que el público aficionado pueda presenciar un espectáculo deportivo de primer nivel.

Las modalidades en acción incluyen poomsae (formas) y combate, abarcando todas las categorías, desde infantiles hasta avanzados, lo que convierte al festival en una auténtica fiesta del taekwondo.

El evento concluirá este 21 de septiembre con la ceremonia de premiación, en la que se reconocerá a los cinco estados más destacados, de acuerdo con los logros obtenidos a lo largo de las competencias.

Con ello, Tampico no solo se convierte en anfitrión de un encuentro deportivo de gran calidad, sino también en un punto de encuentro donde se fomenta la disciplina, la convivencia y el orgullo deportivo de México.

Por Manuel Hernández

Expreso-La Razón