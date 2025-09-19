VIDEO: DJ tocando en pleno funeral se vuelve viral

La grabación ya tiene más de 35.2 millones de reproducciones en las redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- Las redes sociales están vueltas locas con un video bastante polémico que apareció en TikTok durante las últimas horas. Se trata de un sujeto que se hace llamar «Aldo», quien compartió en su feed la grabación de un presunto show dentro de una funeraria, mientras alguna familia está velando a la persona dentro del féretro.

«Rest in fucking peace, Doris», se puede escuchar gritar al Disc Jockey antes de que comience a tirar un tremendo beat para encender a todo el público. «DJ ALDO», se puede escuchar decir a una voz femenina durante toda la canción.

El Dj, desde luego, pierde la cordura, mueve la cabeza al ritmo de la música e incluso se le caen los audífonos. También llama la atención que se encuentra sin camisa, con el torso completamente desnudo, lo que llevó a preguntar si se trata de una pieza real o es simplemente un montaje.

¿Es real el video de un Dj tocando en un funeral?

La escena fue sumamente graciosa porque todas las personas están dentro del funeral, en una silla, sin entender lo que pasa a su alrededor. Incluso hay un par de personas que se levantan de su asiento y se retiran del lugar, como si poco les importara el talento del DJ frente al espectáculo.

En realidad, se trata de un tiktoker que se dedica a la comedia, por lo que el video es completamente falso, pero se desconoce si el lugar donde se realizó el video junto a varios actores, pero la escenografía es completamente real. Aunque esa no sería la primera vez que un Dj se presenta en un funeral, como diversas noticias en internet han constatado.

Dj Aldo es un personaje. Crédito: TikTok

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados:

Ese ambiente parece velorio

Por qué tan callados parece funeral

Si mi funeral no es así, no voy

Te lo digo, ahora es el momento de invertir

Si DJ Aldo no toca en mi funeral, no me muero

¿Por qué nadie más está entusiasmado?

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.