VIDEO: Se desmaya en el bungee trampolín y genera terror en su familia

La mujer despertó segundos después de haber iniciado la prueba, pero se perdió la mayor parte de la diversión

MÉXICO- Las redes sociales estallaron en miedo y preocupación, después de que una persona subiera el video de su familiar en la atracción de adrenalina titulada «Bungee Trampolín«, donde lamentablemente perdió el conocimiento en plena actividad. El video logró varias reproducciones en las redes sociales.

¿Qué es el bungee trampolín?

El Bungee Jumping es una actividad de alto riesgo en la que una persona se lanza al vacío desde una gran altura, ya sea desde un puente, una grúa o incluso un acantilado. El saltador va sujetado por un arnés a una cuerda elástica que está anclada a la estructura. A medida que cae, la cuerda se estira, frenando la caída de forma gradual antes de rebotar.

Pero también existe el denominado Bungee Trampolín, una actividad recreativa y mucho menos riesgosa. En este caso, el participante se coloca en un arnés que se sujeta con cuerdas elásticas a dos pilares a los lados de un trampolín. A medida que la persona salta, las cuerdas la impulsan hacia arriba, permitiéndole alcanzar alturas considerablemente mayores a las que lograría en un trampolín común. Esta actividad es popular en parques de atracciones, ferias o centros recreativos.

¿Qué pasó en el video del bungee trampolín?

Una mujer joven se subió a este bungee trampolín para realizar piruetas extremas, pero su miedo o desconfianza fue tal que se desmayó apenas soltaron las cuerdas para que diera el primer salto, por lo que ni siquiera sintió el viaje, despertando hasta que se detuvo el elástico.

«No, la China se desmayó. Ay, Dios mío. La China está desmayada, mano. Pues gozó el paseo porque no miró ni mierda, perdió los 10 mil», fueron las palabras que se escuchaban mientras la mujer rebotaba, pero sin conocimiento de los hechos.

La imagen se volvió viral. Crédito: @dacm250

El video, aunque en primera instancia causa una severa preocupación en la gente que lo mira, segundos más tarde entra el momento del chiste o la gracia por el comentario de la señora tras el celular, pero también por los comentarios o memes de la gente que no dejan de aparecer en el feed.

Estos son algunos de los más destacados:

Perdió los 10 mil y el espíritu

La señora estaba más preocupada por los 10,000 que por la china

Casi se va con San Pedro y la señora preocupada por los 10mil

Pero si apenas iba empezando JAJAJAJA

Movía la patitas para que vieran que sigue viva

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.