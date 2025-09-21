Acompañan 156 mil personas a la presidenta Claudia Sheinbaum en recorrido histórico por el sur del país

La presidenta reafirmó su compromiso de mantener cercanía con la ciudadanía.

MÉXICO.- Durante el fin de semana del 19 al 21 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un recorrido por siete estados del sur y sureste del país, donde se reunió con alrededor de 156 mil personas en distintos actos públicos.

En Guerrero, ante 18 mil asistentes, la mandataria anunció una inversión superior a los 10 mil millones de pesos en infraestructura carretera. En Oaxaca, frente a 30 mil personas, subrayó que todas las familias de la entidad reciben apoyos de los Programas para el Bienestar.

En Chiapas, 40 mil personas se congregaron en el Estadio Olímpico de Tapachula, donde Sheinbaum destacó proyectos estratégicos como los Polos para el Bienestar, la Línea K del Tren Interoceánico y la modernización del Puerto Chiapas. En Tabasco, ante 25 mil participantes, resaltó la reducción de la pobreza en 22 por ciento.

Más tarde, en Campeche, frente a 7 mil ciudadanos, señaló que la fuerza de la transformación nacional radica en el pueblo. En Yucatán, con un encuentro de 9 mil asistentes en la Feria Yucatán Xmatkuil, anunció que los PILARES llegarán a la entidad y que en 2026 se sumará al sistema IMSS-Bienestar.

El recorrido concluyó en Quintana Roo con la participación de 27 mil personas, donde la presidenta reafirmó su compromiso de mantener cercanía con la ciudadanía.

Con este itinerario, Claudia Sheinbaum ha visitado 23 entidades del país desde el inicio de su gestión, entre ellas Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

