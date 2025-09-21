Ahora pierden la credibilidad

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Por utilizar en forma abusiva la mentira como arma de lucha política, la oposición mexicana encabezada por el PAN perdió casi todas las gubernaturas, la mayoría en el congreso federal, las legislaturas estatales y ahora, por la misma razón, han perdido lo poco que le quedaba, la credibilidad.

Igual que los medios de comunicación que la apoyan, que también perdieron el rating o nivel de audiencia.

El senador panista Ricardo Anaya gritaba a los cuatro vientos que era un error que el gobierno de AMLO comprara la refinería Deer Park de Texas, Estados Unidos, y que construyera en Tabasco la de Dos Bocas, porque, argumentaba, el petróleo ha dejado de ser negocio y el energético que mueve al mundo.

Usar el petróleo, afirmaba, es tirar el dinero

La realidad le tapó la boca. Cuando Rusia cerro la llave al suministro de petróleo que vendía Europa a causa de la guerra de Ucrania, los Estados Unidos no enviaron al viejo continente energía solar, tampoco eólica ni eléctrica, sino petróleo y gas y al doble del precio.

Si el petróleo no fuera negocio, por qué mientras que México únicamente tiene seis refinerías, ¿los Estados Unidos tienen 135 y China 2010 y están construyendo otras más?

Advirtieron que si AMLO llegaba a la presidencia el dólar se devaluaría cien por ciento, la inflación se dispararía, México se convertiría en otro Venezuela, que si aumentaba los salarios causaría cierre masivo de empresas, que aumentaría la pobreza y no sucedió nada. Todo resultó falso y al revés.

El dólar bajó a 18 pesos, la inflación es de menos del cuatro por ciento y de acuerdo con reportes del INEGI y el Banco Mundial, gracias a la política económica de la 4T más de 13.4 millones mexicanos salieron de la pobreza.

Acusan asimismo que el gobierno de Morena es una dictadura, una dictadura tan extraña que, no obstante lo que a diario despotrican contra los gobernantes, nadie les hace nada.

Pero siguen inventando falsedades. La más reciente fue que los medios Latinus, Reforma y Universal, entre otros, publicaron que los hijos de López Obrador se habían amparado contra diversos delitos, que resultó otro montaje de Loret de Mola.

Y ni siquiera tuvieron la honestidad, como exige la ley, de aclarar y reconocer que fue una noticia falsa.

Siguen fieles a la estrategia propagandística de Carlos Alaraki que aconseja combatir al tabasqueño y a la presidenta Claudia Sheinbaum a base de mentiras, estrategia que no le ha funcionado ni al propio publicista pues el canal Atypical Te Ve, en que las difunde, ya no le alcanzan los ingresos para pagar los salarios del personal y está viviendo de la caridad que le otorga su cada vez más escasa teleaudiencia.

Y no sorprendería que terminara como Alazraki el dueño de TV Azteca y evasor de impuestos que quiere ser presidente, Ricardo Salinas Pliego jlhbip2335@gmail.com

xxx