Altamira vive histórica noche de boxeo

El alcalde Armando Martínez Manríquez destacó la relevancia de esta magna función, no solo por su impacto deportivo, sino por lo que representa para el desarrollo y proyección de Altamira

ALTAMIRA, TAM.- Con una espectacular función de boxeo que congregó a miles de aficionados en el Estadio Altamira, este 20 de septiembre el municipio vivió una noche histórica que marcó un antes y un después en su proyección deportiva, consolidándose como la nueva capital del boxeo en México.

La espectacular función, transmitida por televisión a nivel nacional, presentó una cartelera de primer nivel con peleas de alto calibre, encabezadas por el esperado combate por el Campeonato Internacional entre David “El General” Cuéllar y el venezolano Juan Carlos “Godzilla”, quienes ofrecieron un enfrentamiento cargado de intensidad, técnica y emoción. A esta pelea estelar se sumaron duelos de gran expectativa como el de Cristopher “Pollo” López frente a Hernán “Tyson” Márquez, figuras consolidadas en el ámbito boxístico nacional.

Durante el evento, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez destacó la relevancia de esta magna función, no solo por su impacto deportivo, sino por lo que representa para el desarrollo y proyección de Altamira en el ámbito nacional.

“Fue una función histórica para el municipio, una oportunidad para proyectar a Altamira como un municipio en pleno desarrollo, un municipio que es tierra de campeones”, expresó el edil.

La cartelera también incluyó la participación de reconocidos pugilistas quienes sumaron espectáculo y adrenalina a una noche que quedará grabada en la memoria de los asistentes.

Más allá del deporte, el evento también tuvo un importante propósito social. El alcalde anunció que los recursos recaudados serán destinados a la construcción de una casa hogar para niñas y niños en situación de calle, reafirmando el compromiso de su administración con las causas sociales y el bienestar de la niñez altamirense.

Con este evento sin precedentes, Altamira da un golpe de autoridad como nueva sede de grandes funciones de boxeo, posicionándose como una ciudad con infraestructura, afición y visión para convertirse en la capital nacional del pugilismo.

POR OSCAR FIGUEROA