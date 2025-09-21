Atrapan cocodrilo en playa Miramar

CIUDAD MADERO, TAM.- Un cocodrilo apareció la noche del sábado en playa Miramar, provocando la movilización de salvavidas y personal de Protección Civil Madero.
Desde que fue visto, se inició un operativo para localizarlo y capturarlo.
El animal apareció a la altura de la torre 3 del máximo paseo turístico.
Debido a la oscuridad, las labores se complicaron pese a lo cual los intentos por atraparlo continuaron.
Decenas de bañistas seguían de cerca las maniobras de los rescatistas y de los elementos de Protección Civil, pese al riesgo que había.
Más tarde, atraparon con una red al escurridizo animal, mismo que fue sometido entre varias personas.
Posteriormente lo trasladaron al cuartel general de bomberos.
Por Benigno Solís/La Razón